Ciudad de México— La Secretaría del Trabajo creará una unidad de "trabajo digno" que tendrá varias prioridades, entre ellas, atender la problemática del outsourcing ilegal.La titular de la dependencia, Luisa María Alcalde, dijo que para atender este tema iniciarán con un diagnóstico para descifrar cuántas empresas se dedican a esta actividad y cuántos trabajadores están contratados bajo dicho esquema."Vamos a crear una área de trabajo digno que tendrá prioridades específicas y una tiene que ver con la subcontratación y para atender esa problemática requerirá antes de un diagnóstico claro que nos permita saber de cuántos trabajadores, de cuántas empresas estamos hablando y cuántas están en un esquema de cumplimiento de la ley y cuántas no", señaló.Dijo que a partir de ello podrán avanzar de manera coordinada con el IMSS y el SAT para regular mejor esta actividad.Según información de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (Amech), en México, se estima que existen 900 empresas que ofrecen tercerización de personal y de éstas únicamente 100 están registradas ante el IMSS y de las cuales solamente 40 pagan todos los impuestos conforme a la Ley.Algunas de las malas prácticas que existen es contratar al personal por honorarios, ya que de esta forma no se paga IMSS ni Infonavit, además no se tiene que pagar liquidación a los empleados cuando termina la relación laboral.Otra práctica consiste en dar altas y bajas constantes del mismo trabajador ante el IMSS, aunque sigan trabajando.De esta forma, el IMSS mantiene sus derechos y así sólo pagan la tercera parte de los meses en el año al Instituto.También hay quienes inclusive evaden el IVA al hacer facturación entre empresas que simulan ser de un mismo grupo.Por otro lado, Alcalde aseguró que las oficinas que actualmente albergan a la secretaría del Trabajo (Paseo de la Reforma 93), dejarán de rentarse debido a que se invierten 50 millones de pesos al año.Advirtió que el personal que labora en dichas oficinas se cambiará a un edificio perteneciente a la Secretaría que se encuentra la colonia Los Alpes y poco a poco irán preparando la mudanza a la ciudad de León Guanajuato, como parte del programa para descentralizar a las dependencias del Gobierno federal.El edificio que actualmente renta la STPS se utiliza desde que Javier Lozano era secretario del ramo, en tiempos del exPresidente Felipe Calderón.

