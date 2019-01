Caen acciones de Tesla tras bajar precio de autos

Detroit.- Las acciones del fabricante de automóviles eléctricos y paneles solares Tesla Inc. cayeron el miércoles por la mañana después de que la compañía bajara los precios de sus vehículos en 2 mil dólares y anunciara cifras de ventas del cuarto trimestre que no alcanzaron los pronósticos de Wall Street.La compañía dijo en una declaración antes de que abrieran los mercados que vendió más de 245 mil sedanes y camionetas el año pasado, casi la misma cantidad que la suma de todos los años previos combinados.Pero también agregó que reducirá en 2 mil dólares los precios de sus tres vehículos para ayudar a sus clientes a enfrentar la eliminación gradual de los créditos fiscales federales a los vehículos eléctricos. A partir del 1 de enero, el crédito federal para los compradores de vehículos Tesla disminuyó de 7 mil 500 dólares a 3 mil 750 dólares. Este año el crédito se eliminará de forma gradual.Las entregas de la compañía para todo el año coincidieron con los cálculos de Wall Street, pero sus cifras del cuarto trimestre estuvieron abajo de las expectativas. Tesla dijo que entregó 90 mil 700 vehículos de octubre a diciembre, debajo de los 92 mil que esperaban los analistas encuestados por el proveedor de datos FactSet. Tesla dijo que las entregas del cuarto trimestre fueron un 8% más altas que su máximo anterior en el tercer trimestre de 2018.Las acciones de Tesla caían más de 8% en las primeras operaciones del miércoles, a 304,69 dólares.Las ventas de la compañía con sede en Palo Alto, California, incluyeron casi 146 mil del modelo más económico, el Model 3, y otros 99 mil de los más costosos, el sedán Model S y la camioneta SUV Model X. El Model 3 tiene un costo inicial de 35 mil dólares, pero todavía no puede comprarse por menos de 45 mil dólares.La empresa dijo que produjo casi 87 mil vehículos en el último trimestre del año, 8% arriba de su récord trimestral previo, en el tercer trimestre.

