Ciudad de México— Obtener un crédito en línea es la forma más práctica y fácil de consgeuir dinero, pero se tiene que asumir un alto costo, según una revisión de Grupo Reforma de las principales ofertas.El Costo Anual Total (CAT) de un crédito en línea puede ser hasta 30 veces mayor al de la tarjeta bancaria más cara del mercado. El CAT incluye la tasa de interés y todas las comisiones que se pagan a lo largo de un crédito.Por ejemplo, en tarjetas de crédito con límite de 4 mil 500 pesos, el CAT es 177.7 por ciento en la tarjeta de Consubanco, según datos del Banco de México.Los créditos en línea, con las nuevas empresas enfocadas a este mercado, suelen ser menores a 3 mil pesos pero con un costo mucho más alto, según Condusef.Por ejemplo, la plataforma Cashahora tiene un CAT máximo de 5 mil 152 por ciento, mientras que en Credicohete es de 4 mil 639 por ciento, en Kueski de 4 mil 175 y en 4 Finance de 3 mil 564 por ciento.Para Francisco Meré, presidente de Fintech, la asociación que representa a las empresas de servicios financieros por aplicaciones y páginas de internet, los créditos en línea están cubriendo a sectores que difícilmente consiguen un financiamiento rápido.La mayoría de las empresas operan como Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes), entre ellas están Konfío, Creditea, Yo te presto, Vivus, Hola Dinero y Cash Lendo.Bajo este esquema no se establece una tasa de interés por día o mensual, sino que se determina con base al número de días que el deudor tardará en pagar, que puede ser desde dos días hasta tres años.Fernando Corral, director de Finanzas de Kueski, comentó que un préstamo de mil pesos para pagarse a 25 días, tienen una tasa de interés de 27.5 por ciento, con lo cual el deudor terminaría pagando mil 275 pesos.Pero la deuda se convierte en un problema si hay atrasos en los pagos, porque el deudor tendría que pagar 1.87 por ciento del crédito de forma diaria."Muchos de estos créditos los toman millennials que requieren dinero para hacer un gasto oportuno, como un vuelo que está barato. Si ese día no tienen liquidez, solicitan el préstamo y lo pagan en dos días", comentó el directivo.Algunas Sofomes cobran comisiones por apertura, las cuales pueden sumarse a los intereses moratorios.Corral señaló que el CAT es alto porque las empresas se cubren del riesgo de impago."Es un crédito de riesgo porque no hay garantía. Se entrega de forma rápida y con base a modelos tecnológicos de riesgo donde analizamos miles de variables en minutos", mencionó Corral.Algunas empresas han sido cuestionadas sobre su índice de morosidad, pero sostienen que es información confidencial.Ninguna autoridad tienen la información financiera de estas empresas, pues ellas sólo están obligadas a reportar operaciones que pudieran relacionarse con lavado de dinero, de acuerdo con las disposiciones de la Secretaría de Hacienda.

