Ciudad de México— El sector patronal propone que en la iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo se deben incluir sanciones ejemplares para los sindicatos que extorsionen a empresas y a otras agrupaciones de trabajadores.Por ejemplo, hay agrupaciones que se dicen sindicatos que exigen una cantidad de dinero a los responsables de una construcción a cambio de evitar una huelga y detener las obras.Lorenzo Roel, presidente de la Comisión Laboral de Coparmex, aseguró que estos actos de extorsión no son privativos del sector construcción y lo han padecido empresas de diversas ramas."Se propone sancionar con la disolución del sindicato a las organizaciones que lleven a cabo actos de extorsión a las empresas y a otros sindicatos, ejerciendo amenazas de huelga que afecten o pongan en riesgo las actividades laborales y productivas, así como la estabilidad de los trabajadores", aseguró.Roel afirmó que la intención es que exista un procedimiento jurisdiccional ante tribunales para que quienes tienen esas conductas, puedan ser sancionados.Explicó que generalmente no proceden denuncias en contra de estos grupos porque se argumenta que es un tema laboral."El problema que tenemos en México es que como no esta regulado en la Ley Federal del Trabajo, las autoridades civiles dicen es un problema laboral, y no pueden intervenir. Estos son entes o sindicatos que con su registro realizan estas actividades y no nada más están en el ramo de la construcción sino que un sinnúmero de empresas reciben ese tipo de amenazas y extorsión en sus actividades diarias", describió.Aseguró que otro tema que les preocupa sobre la iniciativa de reforma que fue presentada por el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, es que se puede dar la posibilidad de que existan varios contratos colectivos dentro de una misma empresa."La propia Secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, ha reconocido que no es la intención que exista esa multiplicidad de sindicatos y contratos colectivos en una empresa, que son de las experiencias desafortunadas que se tienen en Centro y Sudamérica. Acotar el que exista multiplicidad de contratos no se ha incluido todavía en el proyecto de Ley", consideró.Roel subrayó que desde el punto de vista patronal pueden converger diversos sindicatos en un solo contrato colectivo de trabajo pero no múltiples contratos colectivos en un mismo centro de trabajo.Según la Coparmex, el artículo 378 del proyecto de reforma de ley prohíbe a los sindicatos ejercer actos de violencia en contra de sus miembros; del patrón, sus representantes y sus bienes o en contra de terceros, pero no establece una sanción suficientemente disuasiva que evite la extorsión.