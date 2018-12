Ciudad de México— El Gobierno de Enrique Peña Nieto y la administración de Florentino Castro al frente del Issste dejaron un adeudo en la institución por 2 mil 697 millones de pesos, solamente por compra de medicamentos.Al 6 de diciembre pasado, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) acumulaba dicha deuda correspondiente a la compra consolidada de medicamentos principalmente de 2018, aunque también incluye remanentes de la compra 2017, según la Asociación Nacional de Distribuidores de Insumos para la Salud (Andis)."La deuda es preocupante, porque se trata de una institución federal que debe mucho y que, a diferencia de otras instituciones de salud, sólo ha ido agravando su situación conforme pasa el tiempo."El Issste sigue haciendo pedidos de medicamentos y los distribuidores estamos obligados por contrato a surtirlos aunque no haga los pagos completos, entonces sólo acrecenta la deuda", expuso Carlos Ramos, director de la Andis.Tan sólo al cierre de agosto de 2018, cuando aún era dirigido por Florentino Castro, el Issste reconoció que su deuda con la Andis era de al menos mil 753.2 millones de pesos.Grupo Reforma solicitó al nuevo director del Instituto, Luis Antonio Ramírez, el monto de deuda actual que mantiene tanto con los distribuidores de medicamentos como con otros proveedores, pero no recibió respuesta.Carlos Ramos insistió en que la anterior Administración federal fue un lastre para el Instituto, pues fue el periodo donde más adeudos acumuló con diversos proveedores.Por lo tanto, confía en que el aumento de mil 986 millones de pesos aprobado en el presupuesto del Instituto para 2019 ayude a solventar los pasivos que tiene la institución, aunque reconoció que serán insuficientes.En septiembre de 2018, la administración de Florentino Castro admitió los enormes adeudos del Issste, que para entonces sumaban más de 5 mil millones de pesos, no sólo con los distribuidores de medicamentos, sino con otros prestadores de servicios fundamentales para la operación de las clínicas y hospitales.A decir de Judith Méndez, investigadora del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), la solución para disminuir los adeudos del Issste no tendría que venir de las arcas del Gobierno federal."Quizá es necesario revisar las cuotas que pagan para asegurar a los trabajadores del Gobierno. La inflación del sector salud generalmente está por arriba de la inflación general y por ende las cuotas son deficitarias. Hace algunos años eran suficientes para complementar los gastos del Issste, pero hoy ya no son suficientes y habría que revisarlas para garantizar la sostenibilidad del instituto", puntualizó.

