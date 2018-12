Aumentan juarenses uso de banca por celular

A partir de marzo de 2019, el plazo máximo para la devolución de los cargos no reconocidos por robo o extravío de las tarjetas bancarias será de dos días hábiles después de notificarse el evento.Según la modificación del Banco de México a la ley de Instituciones de Banca Múltiple y Sociedades Financieras Reguladas, cada entidad bancaria será responsable de cargos no reconocidos o extravío de la tarjeta, hasta 48 horas previas al aviso por parte del tarjetahabiente independientemente del reporte de robo.En México, los cargos no reconocidos en tarjetas de crédito o débito, disposiciones en efectivo no reconocidas y quejas por cargos erróneos en tiendas departamentales, son las principales reclamaciones ante la Comisión Nacional de Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) al cierre del 2018.Existen bancos que ofrecen protecciones y blindajes extra contra robo de tarjeta y fraude, aunque amparan cargos o compras fraudulentas hasta por un plazo de 72 horas y no 48 como establece la ley.Con la finalidad de que los usuarios sepan el proceso en caso de robo o extravío de su plástico, la comparadora de servicios financieros Coru.com recomienda notificar al banco lo antes posible para cancelar el plástico, ya sea por vía telefónica o en los medios de contacto digital.Para ello, es necesario proporcionar el número de cliente, de cuenta, de tarjeta, una idea aproximada del saldo de la cuenta y lo últimos gastos, además de la clave de seguridad telefónica o de internet.Si el robo o extravío ocurrió en el extranjero, se debe seguir el mismo proceso, aunque los teléfonos de contacto pueden cambiar.En caso de robo con violencia, se sugiere además contar con un acta de hechos ante el Ministerio Público o la entidad respectiva de cada localidad.En cuanto a tarjetas de crédito, la solicitud de reclamación puede presentarse en la sucursal y/o en la página de cada banco dentro de un plazo de 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte, o en su caso de la fecha en que se efectuó el cargo no reconocido.Cada banco o entidad financiera debe proporcionar un formato de solicitud de queja, así como dar un folio de seguimiento para el trámite.La reposición del plástico en caso de robo o extravío tiene un costo que va desde 140 pesos por tarjeta, aunque existen entidades que exentan este pago.

