Arrastra maquila crisis de personal hacia 2019

El problema de falta de personal que enfrentó el sector industrial durante el 2018 continuará también durante el 2019.María Teresa Delgado Zarate, presidenta de Índex, organismo que representa a las maquiladoras de la ciudad, dijo que la demanda de mano de obra sigue y el número de vacantes pendientes de contratar es 14 mil.Informó que la mayoría de las maquiladoras de la ciudad está contratando y basta con darse un recorrido por ellas para observar mantas colgadas al exterior que indican oportunidades de empleo inmediatas.“Tenemos todavía la falta de mano de obra, pero esperemos que el nuevo año nos venga con mejores líneas”, declaró.De acuerdo con archivos periodísticos, el déficit de personal se agravó durante el 2018, pues el 2017 cerró con una necesidad de 10 mil obreros.Delgado Zarate dijo que el crecimiento en el comercio informal ha impactado en la contratación de obreros, pues los juarenses se niegan a trabajar en las empresas de manufactura por dedicarse a vender.Para llenar las vacantes, las mismas empresas se han visto obligadas a salir a las calles en búsqueda de personal, instalándose en parques, cruceros y centros comerciales para reclutar personal.Además de ello, han optado por dar incentivos como bonos de puntualidad, asistencia y hasta de contratación.Sin embargo, al igual que las empresas trasnacionales, las firmas de outsourcing están batallando para encontrar gente, situación que las ha obligado a flexibilizar sus requisitos de contratación, así como nuevas estrategias.En los módulos que agencias instalan en la vía pública, se ofrece ayuda a los interesados a comprar la carta de no antecedentes penales cuando no tienen dinero para tramitarla, aunque algunas otras plantas dejaron de pedir este requisito.Este problema ha hecho también que el examen antidoping se deje a un lado al momento de tratar de conseguir un empleo, pues aunque el interesado haya dado positivo, el lapso no debe ser mayor a tres meses para que sea contratado.

