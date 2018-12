Renueva Trump metralla vs Fed y derrumba mercados

Nueva York– Un esfuerzo de 48 horas de parte de la administración de Trump para tranquilizar a los agitados mercados financieros no sirvió de mucho para revertir la caída en picada a inicios de esta semana, luego que el presidente renovara su ataque contra la Reserva Federal (Fed) y el espectro de un prolongado cierre gubernamental inquietó aún más a los inversionistas, quienes ya de por sí están preocupados sobre una desaceleración económica mundial.Con un solo tuit el lunes, el presidente Trump socavó los esfuerzos de sus principales asesores económicos para asegurar a los mercados que él no tenía la intención de despedir a Jerome H. Powell como director de la Fed. Pero Trump, quien culpa a la reciente alza a las tazas de intereses de la Fed para los giros del mercado, dijo que “el único problema que tiene nuestra economía es la Fed”, una aseveración que exacerbó la peor liquidación en Wall Street desde la crisis financiera del 2008.Las acciones continuaron marchando hacia sus más grandes declives en diciembre desde la década de los treintas; los índices de Wall Street cayeron más de 2% el lunes, después de una acotada sesión comercial antes de Navidad.Las principales bolsas de Tailandia y Taiwán también bajaron.Las acciones continuaron marchando hacia sus más grandes declives en diciembre desde la década de los treintas, con el S&P 500 cerrando en 2.7 por ciento el lunes después de una acotada sesión comercial antes de Navidad.Un día más tarde, los mercados japoneses se hundieron el martes y otros mercados asiáticos también bajaron después que Wall Street registrara fuertes retrocesos la víspera a causa de las críticas del presidente Donald Trump al banco central estadounidense.Los mercados intentan digerir las confusas señales de Washington. El sábado, el secretario de la Tesorería, Steven Mnuchin, posteó lo que según él dijo era una cita de Trump reconociendo que, aunque no estaba de acuerdo con la reciente alza a las tazas de intereses de la Fed, él no tenía planes de despedir a Powell. Y Mike Mulvaney, el jefe entrante del gabinete de Trump, dijo al programa de la ABC, “This Week”, que Trump ahora se da cuenta que no tiene la autoridad para despedir a Powell, el director que él mismo seleccionó.Para los mercados, la Fed es un complicado jugador por el momento. Los inversionistas han estado muy decepcionados por la alza en las tazas de intereses, preocupados de que éstas puedan debilitar el crecimiento. Pero la especulación en torno al despido de Powell, una moción que podría convertir al banco central independiente en una herramienta política, ha minado la confianza en una institución esencial para la política económica.Los mercados ya habían expresado tensión en semanas recientes de incertidumbre en torno a las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China, señales de una desaceleración del crecimiento global, y el prospecto de un prolongado cierre gubernamental en Estados Unidos. Mnuchin tornó aún más tensas las inquietudes económicas al anunciar el domingo que había llamado a los ejecutivos bancarios para asegurar que los mercados estaban funcionando apropiadamente, el tipo de discusiones reservado para momentos de crisis.“Esto dio señal de una especie de pánico y ansiedad que no era necesario traer a colación”, según dijo Brian Gardner, un analista de la compañía de inversión bancaria Keefe, Bruyette & Woods. “Mi primera reacción cuando lo escuché fue, ¿qué ha pasado en el último par de días que el mercado no entiende o no se ha dado cuenta? ¿Acaso hay algo que la Tesorería sabe y que el resto de nosotros simplemente no estamos enterados?”.