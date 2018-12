Ciudad de México.- La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) se pronunció porque el Poder Legislativo haga las adecuaciones necesarias para reorientar el Presupuesto de Egresos del Gobierno federal.Ello, para que se aplique equilibradamente, se utilice en la solución de problemas nacionales y se canalice en apoyo de los sectores importantes del País, como el turismo.El presidente del organismo empresarial, José Manuel López Campos, señaló que estuvo en manos de los legisladores modificar el paquete económico y reorientar partidas presupuestales a sectores importantes como el turismo, que representa casi 9 por ciento del Producto Interno Bruto y genera 10 millones de empleos directos e indirectos.En un comunicado, consideró positivo el incremento de 124 por ciento otorgado al sector turismo, pero indicó que deben mantenerse partidas especiales para promover a México en el extranjero y para los Pueblos Mágicos.Aseguró que es importante el aumento de 116 por ciento del presupuesto para la Secretaría de Turismo, que se eleva a 124 por ciento, ya considerada la construcción del Tren Maya, proyecto al que se le asignaron recursos públicos por 6 mil millones de pesos en el primer año de ejecución de la obra.No obstante, puntualizó que el Gobierno federal debe especificar de qué manera se realizará la promoción turística del País en el exterior y evitar que los atractivos no se conviertan en los secretos mejor guardados, porque de nada serviría tenerlos.López Campos subrayó que el sector empresarial representado en Concanaco está en la mejor disposición de coordinar esfuerzos con las autoridades del Gobierno federal, con la finalidad de mantener una adecuada promoción de los atractivos turísticos del País.El objetivo fundamental es incrementar el nivel de gasto de los turistas extranjeros en México, que en la actualidad es de 488 dólares per cápita, cantidad que coloca al País en el lugar 40 a nivel mundial en este rubro, subrayó.De acuerdo con cifras de la Secretaría de Turismo, el 2018 cerrará con 42.4 millones de visitantes extranjeros, cifra que representará un crecimiento de 3.1 millones de personas, en comparación con las 39.3 que llegaron al País en el 2017.El dirigente empresarial puntualizó que no debe frenarse la promoción de los 121 Pueblos Mágicos que tiene México, en donde habitan 6 millones de personas, porque son importantes destinos para el turista nacional e internacional y fuentes de ingresos para las entidades en que se encuentran."En el caso de los Pueblos Mágicos se canalizaban partidas presupuestales federales para el desarrollo de obras de infraestructura, pero ahora esos proyectos se realizarán con recursos propios de los ayuntamientos, lo cual los puede colocar en una situación financiera complicada", opinó.Recordó que el programa de Pueblos Mágicos ha detonado el crecimiento económico de localidades que recibieron esa denominación, y se espera que durante la presente administración federal se mantenga esa estrategia, tan necesaria para continuar el desarrollo regional de la nación.

