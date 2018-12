Baja de subsidios fomenta minicasas

Monterrey— De mantenerse la reducción en el monto de subsidios para vivienda del próximo año, se propiciará la creación de minicasitas, advirtió el Senador panista Víctor Fuentes.El proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 contempla recortar más de 70 por ciento la bolsa nacional de dichos apoyos, de 6 mil 837 millones de pesos a mil 726 millones."(Esto provocará) que se construyan viviendas más baratas que alcancen a la capacidad de crédito, al poder adquisitivo de quienes ganan menos de 2 salarios mínimos."(Se hará) una vivienda de una recámara, un área común mucho más pequeña, tal vez terrenos más pequeños", anticipó Fuentes.Incluso, agregó, podrían ser incluso "pies de casa" lo que podría comprar el mercado que se apoya en los subsidios."Tendría un impacto en la calidad de la urbanización", advirtió.De acuerdo con el Cluster de Vivienda de Nuevo León, en promedio, el valor de las casas económicas en el Estado es de unos 344 mil pesos y, según Fuentes, sin el subsidio se podrían adquirir inmuebles de hasta unos 270 mil pesos, lo que obligaría a la reducción del tamaño de construcción, terreno o ambos.Para no impactar en el tamaño de las casas, de darse la baja en el monto de subsidios, el Senador anticipó que otra opción sería la reasignación presupuestal."Es factible para completar el mayor monto posible", sostuvo Fuentes.El ingreso que se esperaba para este año, añadió, era una proyección con 12 mil millones de pesos."(Se esperaba) producir y entregar un poquito más de 200 mil viviendas, como 220 mil viviendas en el 2019".Pero de mantenerse la reducción en el Presupuesto, no se podría cumplir esa meta."Difícilmente se llegarían a las 50 mil viviendas", aseguró Fuentes.El Senador panista agregó que esto agravaría el déficit habitacional, que actualmente es de aproximadamente 10 millones de casas en el País."Con este tipo de políticas presupuestales dirigidas a este concepto, pues lejos de ir disminuyendo o amortizando, lamentablemente se va ampliando este déficit y este rezago."Para combatir efectivamente el rezago en vivienda tendríamos que estar produciendo de 700 (mil) a 800 mil viviendas al año".Esto, dijo, considerando que se tiene una estimación de que anualmente hay 600 mil matrimonios nuevos."Es la demanda de vivienda formal que tendríamos que estar subsanando".NEGOCIOS publicó que, según la Canadevi local y el Cluster de Vivienda de Nuevo León, cerca de 10 mil casas de interés social dejarán de construir de inmediato los desarrolladores en la Entidad en caso de que el año entrante el Estado no reciba subsidios federales para este tipo de vivienda.

