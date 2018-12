Ciudad de México— El creciente uso de internet en México y la mayor interacción en redes sociales mediante smartphones, han impactado de manera positiva en el comercio electrónico, al registrar este año un alza de 17 por ciento respecto a 2017.De acuerdo con el estudio sobre los Hábitos de los usuarios de Internet en México 2018 desarrollado por la Asociación de Internet, 54 por ciento de la población utiliza internet para realizar compras online y 89 por ciento para acceder a redes sociales.Por ello, las grandes marcas en la actualidad apuestan por la figura de los influencers en sus estrategias publicitarias; particularmente en temporadas de alto consumo, como la decembrina.En este contexto, Marta Nicolás, CMO de la startup española SamyRoad, subrayó que el e-commerce ha tenido un crecimiento exponencial de doble dígito a nivel mundial, en donde México no es la excepción.“México ha experimentado una adaptación muy natural a estos nuevos hábitos de consumo, en donde el alcance de las redes sociales ha jugado un papel fundamental, que en consecuencia han convertido a los influencers en un pilar de la industria del marketing digital, propiciando mayores ventas online”.SamyRoad, es una empresa de origen español con presencia en ciudades como Madrid, Lisboa, Nueva York, París y México, que vincula influencers para grandes marcas, basándose en un algoritmo capaz de predecir tendencias y analizar audiencias en redes sociales para facilitar la definición del influencer para cada marca.Marta Nicolás aseguró que gran parte del éxito de esta firma ha sido vincular a los influencers ideales para cada marca, por su perfil, tipo de audiencia, mensaje de campaña, tono de la comunicación y al mercado al que pretenden llegar y no solamente por el número de seguidores que tiene.Un ejemplo de ello, es el trabajo realizado durante El Buen Fin con Mercado Libre, en cuya campaña publicitaria utilizó a los influencers como el actor Polo Morín y la instragrammer Teresuch como portavoces.“No necesariamente va a funcionar un influencer por tener un gran número de seguidores, si su perfil no corresponde a lo que se quiere transmitir. Hoy en día existen también los microinfluencers (10 mil seguidores) cuya credibilidad y relevancia va en incremento, ya que su tasa de ‘engagement´es mayor", apuntó.“Están lejos de ser grandes celebrities, sin embargo, su estilo de vida es más parecido al de sus seguidores”, añadió.Actualmente SamyRoad trabaja actualmente en 12 industrias diferentes: alimentación y bebidas, alcoholes, banca y servicios, belleza, entretenimiento, lujo, moda, motor, fragancias, solidaridad, tecnología y viajes.SamyRoad fue fundada en 2013 por tres jóvenes apasionados por el marketing de influencers: Juan Sánchez Herrera, Marta Nicolás y Patricia Ratia. Desde entonces ha realizado 440 campañas para más de 100 marcas y trabajado con un total de cinco mil 500 influencers de todo el mundo, llegando a 26 mercados.

