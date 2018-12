Vetan a iPhone en Alemania

Nueva York— Qualcomm ganó un mandato judicial que permite prohibir la venta de algunos modelos de iPhone en Alemania, decisión que ofrece al fabricante de chips otra arma en su larga y amarga batalla de licencias con Apple a solo 10 días de ganar un juicio similar en China.La compañía fabricante de chips tendría que depositar un bono de 668 millones de euros (765 millones de dólares) para implementar la medida cautelar.El fallo de Múnich no especifica los modelos afectados, pero describe la tecnología utilizada por Apple que transgrede la propiedad intelectual de Qualcomm. El fabricante de chips ha señalado que los modelos de iPhone 6 al 10 están utilizando las patentes planteadas en el caso de Múnich.Apple, que puede apelar, está infringiendo la propiedad intelectual relacionada con una característica de ahorro de energía del hardware, dijo el presidente del tribunal, Matthias Zigann, al entregar el fallo este jueves en Múnich.Las dos empresas estadounidenses están entrampadas en una disputa mundial sobre los aranceles de licencia que Qualcomm cobra por el uso de la tecnología que, según el fabricante de chips, sustenta todos los sistemas telefónicos modernos.La firma comandada por Tim Cook ha argumentado que su antiguo proveedor aprovecha de manera injusta su posición como el mayor proveedor de chips para teléfonos inteligentes a fin de forzar el pago.Qualcomm ha respondido que Apple está utilizando su propiedad intelectual sin pagar por ello.La decisión de hoy es la primera victoria en Alemania, la mayor economía de Europa, y se sumará al apalancamiento de Qualcomm en la disputa. El fabricante de chips ha presentado 13 casos en el país. Uno de ellos fue rechazado. La victoria ahora aumenta la presión sobre Apple después de recibir un golpe a principios de este mes en China.El Tribunal Popular Intermedio de Fuzhou determinó hace 10 días que Apple está infringiendo dos patentes de Qualcomm y emitió recursos contra la venta del iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus y iPhone X, dijo la semana pasada el fabricante de chips de San Diego, California.

