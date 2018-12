A la expectativa Pymes por alza salarial

Pequeños empleadores mantienen la incertidumbre ante los compromisos que deben cumplir una vez que el nuevo salario mínimo entre en vigor en la frontera norte además de modificar los gastos en el pago de sus empleados, están a la expectativa de la rebaja en impuestos y en los pagos que deben hacer ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).“Mi expectativa es agridulce, agria porque tal vez voy a tener que invertir más dinero en pagarle a mis empleados, dulce porque parece que pagaremos menos impuestos”, comentó Osvaldo Aguilar, quien tiene 23 empleados que atienden sus tres negocios.A esos trabajadores, que tiene contratados de planta con todos los beneficios requeridos por la ley, les tendrá que aumentar el salario “aunque sea poquito”, ya que a casi todos les paga mil 200 pesos por semana.El nuevo salario mínimo para la frontera norte fue fijado por autoridades del Gobierno de México en 176.72 pesos, lo que equivale a un sueldo semanal –con séptimo día- de mil 237.04 pesos.Sólo tres de sus empleados son los que ganan más, por lo que prácticamente sólo disfrutarán el aumento del 5 por ciento que fue determinado por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos para salarios profesionales y de otro tipo.Hasta ayer, el empresario no tenía ni idea de lo que ocurrirá a partir del primero de enero del 2019, cuando se actualicen las nuevas políticas económicas aquí.“Lo que más me interesa saber es: si el salario mínimo aumenta al doble, ¿entonces las cuotas del IMSS aumentaran también al doble? Eso estaría muy difícil de pagar”, comentó.El empleador mencionó que los patrones son los perjudicados con esta estrategia, a pesar de que ha leído información que afirma que no habrá afectaciones, su expectativa es que sí las habrá.Víctor Torres Ruiz, presidente del Colegio de Contadores de Ciudad Juárez, contó que algunos de sus clientes le manifestaron inquietudes. Entre las personas a las que les lleva su contabilidad está una asociación civil conformada por religiosas que tienen un refugio para menores.Tienen contratadas a algunas trabajadoras a quienes les pagan entre 800 y 900 pesos a la semana, pero sus ingresos tienen base en aportaciones de terceros, por lo que aumentarles el sueldo les resultará muy problemático.“Están preocupadas porque es gente que les ayuda a cuidar niños en guardería, les pagan 800 o 900 a la semana, ahora con el cambio tendrán que pagarles mil 200 pesos más o menos a la semana, pero ellas se mantienen de donativos, así que buscarán más aportaciones para completar”, explicó.Ese tipo de patrones, los pequeños empresarios, se la verán difícil, consideró el especialista.Por otro lado el gran empleador, que es la industria maquiladora, ya debió ajustar sus presupuestos, porque el anuncio del incremento salarial lo hizo Andrés Manuel López Obrador desde que era presidente electo, así que debieron considerarlo en su presupuesto para 2019.El profesionista mencionó que representantes de Industria de Exportación (Index), declaran que en promedio paga dos o tres salarios mínimos, pero lo hace mediante un salario integrado con bonos de puntualidad, de asistencia y hasta tiempo extra.“Eso hacía que integrando percepciones adicionales a su ingreso, quedaran en un rango de dos o tres salarios mínimos, pero ahora la base es de 176 pesos, más todo lo demás por beneficios adicionales que tengan, no es tan sencillo”, mencionó.Acerca de las dudas que prevalecen entre los empleadores y hasta en el mismo gremio de contadores, Torres Ruiz señaló que esa información debe ser dada a conocer por el Gobierno de México antes de que finalice el año.“Estamos esperando, creo que dentro de los cambios habrá un ajuste al tabulador con el que se pagan los impuestos sobre salarios, se espera que se haga una reducción en los rangos y en las tarifas que se utilizan, debe existir un proyecto de ley para ajustarla y hacerla menos impositiva para los trabajadores, esperamos que así sea”, comentó.Con relación al Impuesto Sobre la Renta (ISR) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA), los profesionistas colegiados aguardan a que se apruebe en la Ley de Ingresos, lo que sigue es que se empiecen a emitir las reglas de cómo se aplicarán esos cambios, así que estarán ocupados iniciando el próximo año. (Martín Orquiz / El Diario)

