Presentan red de túneles para viajar

Los Ángeles— El fundador y consejero delegado de Tesla, Elon Musk, presentó hoy en Los Ángeles, EU, un prototipo de túnel para transportar a pasajeros en cabinas o impulsarlos en sus propios vehículos, que ideó como solución a la congestión en las grandes ciudades.Este túnel de prueba, que tiene una extensión de casi dos kilómetros, fue excavado en el subsuelo de la sede de la empresa de transporte aeroespacial SpaceX en Hawthorne (cerca de Los Ángeles), también fundada por Musk.Musk protagonizó el recorrido de prueba en uno de los vehículos eléctricos que idealmente podrán alcanzar los 240 kilómetros por hora, más rápido que un tren subterráneo, aunque hoy no superó los 80 kilómetros por hora.Un sonriente Musk saludó al público después de bajarse del vehículo Tesla con el que hizo el recorrido de prueba.El empresario detalló que el coste de la perforación ha sido de unos 10 millones de dólares, asumido por su empresa de infraestructuras Boring Company, que utiliza una combinación de maquinaria tradicional y de tecnología punta para ahorrar "tiempo y dinero".Lo contrapuso con el sistema tradicional de perforación, "40 veces más lento que un caracol y excesivamente costoso", ya que los diámetros son más grandes.La visión de Musk es desarrollar un sistema de túneles "que puede ser expandido y mejorado ilimitadamente. Es como un sistema de autopistas en tres dimensiones bajo la superficie".En su interior viajarán cabinas de alta velocidad con al menos 16 pasajeros, o también vehículos particulares haciendo uso de un sistema hidráulico que los descenderá desde la superficie hasta una base, que con tracción eléctrica recorrerá los túneles.Viajar del centro de Los Ángeles a su aeropuerto internacional (LAX) tomará ocho minutos, en un recorrido que, con la congestión habitual, ahora requiere de entre 40 y 80 minutos.A Musk, de hecho, se le ocurrió la idea frustrado por el tráfico en la metrópoli californiana. "El tráfico me está volviendo loco", dijo, al anunciar en Twitter hace dos años su intención de "construir una máquina perforadora" y "empezar a cavar".Más allá del prototipo, la propuesta de proyecto inicial para Los Ángeles no será a su aeropuerto, sino una línea llamada "Dugout Loop" que transporte a los angelinos al estadio de los Dodgers desde diferentes barrios de la ciudad.La capacidad inicial del sistema sería para transportar a unas mil 400 personas por evento, lo que equivale a un 2.5 por ciento de la capacidad del estadio, para 56 mil espectadores, aunque el empresario dijo que esos números se podrían doblar hasta los 2 mil 800.La Boring Company de Musk no solo trabaja con la propuesta de Los Ángeles, sino que tiene otra para conectar el aeropuerto internacional O'Hare de Chicago con el centro de la ciudad de los vientos, u otro entre Washington y Baltimore.En etapas más avanzadas, el sistema pretende ofrecer un gran ahorro de tiempo para algunos de los conductores de Los Ángeles, que se enfrentan a uno de los ejes de tráfico más congestionados del país.Musk no ha presentado ni un cronograma ni un presupuesto para su proyecto."Esta la única vía que puedo pensar para afrontar los problemas crónicos de tráfico en las mayores ciudades", comentó Musk en la presentación."Casi cualquier ciudad en el mundo -insistió- tiene graves problemas de tráfico, y no veo ninguna otra solución que esté a la vuelta de la esquina".El sueño futurista de Musk, que genera aún muchas dudas, mostró hoy su primera ápice de realidad, aunque ya prometió una "revolución" del sistema de transporte en las grandes ciudades del mundo.

