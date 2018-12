Genera divisiones estrategia comercial de China

Doha, Qatar— La iniciativa que China propone para integrar un bloque de países comercialmente genera división de opiniones, porque para algunos expertos se ve como una estrategia “masiva” con poca claridad, mientras que para otros se trata de un proyecto que generará desarrollo y crecimiento en las economías, informó El Universal.Desde hace cinco años el gobierno del gigante asiático lanzó la iniciativa Belt Road, también conocida como el proyecto del cinturón y ruta de la Seda; sin embargo, no consiguió el apoyo de la India ni de Europa, coincidieron la directora del Centro de Estudios para Rusia, Asia y Europa con sede en Bélgica, Theresa Fallon, y el socio de la fundación para la observación de la investigación, Kabir Teneja.No obstante, la secretaria general para el Centro para China y la Globalización con sede en Beijing, Lu Miao, ante la falta de propuestas para el desarrollo y crecimiento de los países, esta iniciativa quiere contribuir para la estabilidad, el incremento de la actividad productiva y la paz mundial.“Es una iniciativa totalmente abierta que busca la interconexión de los países” en la que se pueden lograr grandes negocios internacionalmente, además de “más seguridad y prosperidad”, expuso Miao.El ministro de Estado de defensa y relaciones exteriores de Singapur, Mohamad Maliki, dijo que se trata de una propuesta abierta que generará competitividad, porque tiene un gran potencial al integrar mercados, aunque al mismo tiempo genera retos.En el Foro Doha 2018 “Trazando políticas en un mundo interconectado”, Fallon expuso que como la iniciativa es muy “masiva” se puede decir que es un programa de promoción de una marca, “como si fuera un logotipo”.Pero en realidad tiene que ver con la necesidad de los chinos de exportar sus productos porque tiene una sobrecapacidad de producción de diversos bienes como acero y cemento, entre otros, e incluso requieren que sus trabajadores salgan a laborar fuera de su país, realizando proyectos de inversión, añadió Fallon.Teneja comentó que la India decidió no participar en esa iniciativa porque consideró que no se alcanzarán las metas que se propusieron, ni siquiera en los próximos 20 años, pero a pesar de ello el gobierno indio trabaja con China en otros temas como lo es la seguridad nacional.

