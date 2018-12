Beijing— China nunca intentará ser una nación hegemónica, afirmó hoy el presidente Xi Jinping en una época de preocupación mundial por la creciente influencia económica del gigante asiático.Durante un discurso para conmemorar 40 años de que comenzaron a aplicarse reformas de libre mercado, Xi repitió que China está comprometida con un sistema de comercio multilateral y una mayor apertura de su economía. Sin embargo, no anunció ninguna iniciativa nueva para contrarrestar una desaceleración económica y las fricciones comerciales que tiene con Estados Unidos.Xi Jinping dijo que China no se desarrollará "a expensas de los intereses de otros países".La creciente huella de Beijing en todo el mundo -desde la región Asia-Pacífico hasta África y más allá a través de una amplia red de proyectos de infraestructura conocida como la Iniciativa del Cinturón y la Ruta- ha hecho que algunas naciones hagan sonar la alarma por lo que dicen es el largo brazo de la influencia china, que ha sido criticada por ser tanto política como económica.Aunque Xi dijo que el país "se acerca cada vez más al centro del escenario mundial", hizo notar también que procura tener una política defensiva."El desarrollo de China no representa una amenaza para ningún país", afirmó el líder. "Sin importar qué tanto se desarrolle China, nunca pretenderá la hegemonía".Xi hizo una crónica detallada de los logros recientes de la nación, dándole crédito especial al exlíder Deng Xiaoping, cuyas reformas dijo Xi salvaron a China después de que estaba al borde del colapso económico tras la tumultuosa Revolución Cultural.Los estudiosos han criticado otros festejos de las reformas y la apertura económica porque en ellos se ha minimizado el papel que desempeñó Deng, considerado ampliamente como el arquitecto de los cambios, con el fin de destacar a Xi.En esta ocasión, Xi no escatimó elogios para Deng, y comenzó su discurso haciendo énfasis en lo significativo que fue 1978, el año en que implementó sus primeras reformas.Durante la ceremonia, 100 individuos fueron reconocidos como pioneros en efectuar reformas. En la ecléctica selección estaban el basquetbolista de la NBA Yao Ming, el fundador del consorcio de negocios de internet Alibaba, Jack Ma; y la científica Tu Youyou, ganadora del premio Nobel de medicina. Recibieron sus medallas mientras se escuchaba la "La historia de la primavera", una melodía patriótica que rinde homenaje a Deng.Durante toda la ceremonia, Xi hizo énfasis en el mando absoluto que tiene el Partido Comunista sobre el país y en su defensa de la soberanía china."Nadie está en posición de dictarle al pueblo chino qué debería hacerse o no", afirmó.El discurso no tranquilizará a los empresarios privados ni a las compañías extranjeras, que preveían que Xi aprovecharía la ocasión para anunciar medidas concretas de apertura industrial con el fin de quitarle dominio a las empresas estatales en el mercado interno.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.