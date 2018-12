Ciudad de México.- El sector privado consideró que el presupuesto para 2019 si bien lanza buenas señales a los mercados, tiene sobre todo una visión asistencialista.En un análisis sobre el paquete económico, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), señaló que el ritmo de crecimiento económico que se prevé para todo el sexenio muestra la complejidad de cumplir los objetivos."A través de la estructura del gasto se refleja claramente las prioridades del gobierno, de tal manera que se puede inferir la visión del Estado en cuanto a la eficiencia en la asignación de los recursos, la redistribución del ingreso y el enfoque de la política macroeconómica.Si bien el Paquete Económico que se presenta genera buenas señales a los mercados, es evidente que su enfoque es principalmente asistencialista, dándole mayor importancia a los programas sociales", comentó el Consejo.Añadió que si bien aumenta la inversión con las obras programadas, no se prevé que estas sean suficientes y estén dirigidas a detonar un mayor ritmo de crecimiento.El ritmo de crecimiento económico que se prevé para todo el sexenio muestra la complejidad de cumplir los objetivos, subrayó el CCE."En materia de crecimiento económico, queda claro que las autoridades no ven la posibilidad de elevar el ritmo de avance de la economía como se había ofrecido. Declaraciones de AMLO anticipaban que en 2019 la economía ya crecería 4 por ciento.Los pronósticos que se dan a conocer de todo el sexenio indican que la actividad productiva de México no tendrá un impulso mayor al que viene mostrando, lo que pareciera indicar que se requerirán más esfuerzos de los planteados", afirmó el sector privado.En su análisis, el CCE subrayó que para el primer año del sexenio (2019), lapso en el que de manera estacional se observa un menor ritmo de avance, se estima que el PIB tenga un crecimiento puntual de 2 por ciento, muy cercano a la estimación más reciente de los especialistas del sector privado que anticipan un avance de 1.89 por ciento.Para el periodo 2020-2024 se estima un crecimiento promedio anual de 2.7 por ciento, muy lejos de la promesa de crecer 4 por ciento o más en la segunda mitad del sexenio, externó el CCE.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.