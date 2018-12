Estiman crecimiento de 2% para 2019

Ciudad de México.- En el primer año de la administración de Andrés Manuel López Obrador la economía mexicana no podrá abandonar la tendencia descendente a la que ingresó en 2016.Los Criterios de Política Económica, con los cuales se hicieron los cálculos para la elaboración de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos 2019, prevén un crecimiento económico de sólo 2 por ciento para el próximo año.Este avance de la economía sería el más bajo en cuatro años. El propio documento prevé que 2018 cierre con un incremento de 2.3 por ciento en la actividad económica del País.En lo que se refiere a la estimación de la tasa de inflación acumulada en 2019, el Ejecutivo prevé que ésta regrese al rango objetivo del Banco de México, al cerrar el año en 3.4 por ciento. Ahí mismo se estima que 2018 cerrará siete décimas arriba del límite superior del rango objetivo, en 4.7 por ciento.De acuerdo con las expectativas de la Secretaría de Hacienda, en 2019 no habrá sorpresas cambiarias y esta entidad del Ejecutivo espera que el tipo de cambio promedio en el año sea de 20 pesos por dólar.De la misma forma que con el crecimiento económico, la Administración entrante reconoce que no podrá cambiar la tendencia de la producción y la exportación de crudo.Para el próximo año esperan que la producción de crudo baje a mil 847 millones de barriles por día, desde los mil 849 producidos en 2018.En el caso de las exportaciones de petróleo, la expectativa gubernamental las ubica en mil 16 millones diarios, contra mil 192 millones exportados cada día de 2018; esto significa una baja exportadora de 14.8 por ciento.Asimismo, esperan que en 2019 se ubique en 55 dólares promedio el precio de barril de exportación, contra 62 dólares de 2018.La baja de las exportaciones de crudo, combinada con un descenso de 11.3 por ciento en el precio estimado, restarán peso al ingreso petrolero en la captación de recursos del Gobierno.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.