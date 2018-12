Preparan candados para 'outsourcing'

Ciudad de México– La regulación de la subcontratación no se reflejará en la reforma a la Ley Federal del Trabajo que se está preparando y podría introducirse a través de otras iniciativas, como la que promueve el senador Napoleón Gómez Urrutia.La Secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, opinó que se ha abusado de la figura del outsourcing y no se ha cumplido con las reformas que se aprobaron en 2012.Alcalde explicó que la reforma secundaria en materia de justicia laboral se centra en los temas de la libertad sindical de los trabajadores y la transición de las juntas de conciliación y arbitraje a tribunales. Y el tema de outsourcing puede tratarse por separado.“En el proyecto que hemos venido trabajando con muchas organizaciones no se toca el tema (de outsourcing) porque ésta es una reforma exclusivamente para atender la reforma constitucional de febrero del año pasado y los nuevos compromisos en el T-MEC”, dijo.“No quiere decir que no tengan importancia sino que deberán tocarse y discutirse de manera separada. Esta es una ley secundaria de la reforma constitucional y esta enmarcada en este sentido”, señaló.Sin embargo, opinó que a pesar de que se introdujeron candados a la subcontratación desde la reforma laboral del año 2012, aun así se utilizó en funciones fundamentales de las empresas.“Debe cumplirse con la Ley Federal del Trabajo, no se le ha dado cumplimento. Desde 2012 de las pocas cosas que nos dejaron incluir en aquel tiempo fueron candados a la subcontratación, se establecieron candados claros que no se puede subcontratar cualquier cosa”, continuó.“Debes justificar la materia de trabajo que estás subcontratando, no puedes tener trabajadores que hagan las mismas funciones, a unos subcontratados y a otros no”, dijo.“No puedes subcontratar la totalidad de trabajadores. Creo que necesitamos una política integral que permita que realmente haya un cumplimento de la ley y no permita la subcontratación abusiva”, explicó.Añadió que no debe haber empresas que subcontratan a todo su personal, porque se vuelven trabajadores de segunda.En México, se estima que existen 900 empresas que ofrecen tercerización de personal y de éstas únicamente 100 están registradas ante el IMSS y de las cuales solamente 40 pagan todos los impuestos conforme a la ley.