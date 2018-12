Ciudad de México— A unas horas de la entrega del paquete económico 2019, analistas consultados por el Banco de México (Banxico) advirtieron que si bien la situación económica interna no es la mejor en comparación a hace un año, las expectativas para los próximos seis meses no pintan bien, publicó El Universal.Lo anterior debido a la elevada incertidumbre de la política interna y de la situación económica así como del deterioro del clima de negocios.Esto hizo que aumentaran sus expectativas para la inflación, el tipo de cambio y recortaron el crecimiento para México, según la encuesta del Banco central.Ante ese panorama y sus expectativas, aumentó la aversión al riesgo, con la revisión al alza que hicieron del nivel de la tasa de los Bonos M emitidos por el gobierno federal a tasa fija, aunado a la preocupación por un mayor déficit económico para los dos siguientes años.En la última consulta que realizó Banxico entre 32 grupos de análisis y consultoría del sector privado nacional y extranjero entre el 3 y 11 de diciembre, creció de 79% a 90%, los que aseguran que la economía no está mejor que hace un año.Un 57% asegura que el clima de negocios empeorará, mientras que el 33% dice que permanecerá igual y sólo un 10% cree que mejorará.Por lo tanto, creció el porcentaje de 59 a 76 de los que afirman que no es un buen momento para invertir; un 21% tiene dudas en tanto que bajó de 7% a 3% los que consideran que es propicio.Sigue creciendo la preocupación por la incertidumbre por la política interna como principal limitante para la economía al pasar de 18% a 23 por ciento.Así, las estimaciones para la captación de inversión extranjera directa permanecieron sin variación para 2018 con 28 mil millones de dólares; en 2019 en 25 mil millones de dólares monto que podría bajar a 23 mil millones de dólares para 2020.Para la economía el consenso de analistas 2018 terminará con un avance de 2.10, mismo nivel respecto al a encuesta anterior, pero para 2019 ajustaron a la baja a 1.80% desde el 1.90% previo; para 2020 descendió de 2.2% a 2 por ciento.Anticiparon una mayor inflación al cierre de este año al corregir al alza sus pronósticos de 4.55% a 4.68%; para el siguiente de 3.90% a 3.89% y para 2020 de 3.50% a 3.79 por ciento.El tipo de cambio cerrará este año en 20.30 pesos por dólar cuando en la consulta anterior esperaban 20.25 pesos; para 2019 la cotización la colocaron en 2.59 pesos desde los 20.33, y para el año 2020 la paridad esperada saltó de 19.25 a 20.63 pesos por billete verde. vcr

