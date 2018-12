Bajan analistas previsión de PIB mexicano en 2019

Ciudad de México– El Producto Interno Bruto (PIB) del país podría avanzar 1.89 por ciento en 2019 en lugar de 1.97 por ciento calculado por los especialistas en economía en noviembre, de acuerdo con resultados de la encuesta del Banco de México (Banxico).Para 2020, la economía mexicana se puede ubicar en 1.96 por ciento y no en 2.12 por ciento, estimaron según resultados de la encuesta entre 32 grupos de análisis y consultoría económica del sector privado nacional y extranjero.Para el caso de la proyección de la economía mexicana de 2018, los estimados fueron de 2.13 por ciento en noviembre y de 2.14 por ciento en el mes en curso.En cuanto al tipo de cambio, los especialistas consultados subieron su estimación para los próximos dos años, al igual que respecto a la tasa de fondeo interbancario.Para 2019, el valor del dólar podría terminar en 20.70 pesos contra 20.34 por ciento del estimado previo, de acuerdo con las respuestas recibidas por el banco central entre el 3 y 11 de diciembre.Hacia el cierre de 2020, la paridad de cambios de cierre fue revisada de 20.32 del sondeo de noviembre a 20.81 por ciento en diciembre.También el pronóstico de precio para el dólar en 2018 fue ajustado a 20.33 pesos frente a 20.22 previosEn la última encuesta de Banco de México se calculó que la tasa de fondeo interbancario puede terminar el 2019 en 8.22 por ciento y no en 8.12 por ciento calculado en sondeo previo y los pronósticos para 2020 fueron de 7.75 y 7.65 por ciento, en ese orden.Con relación al 2018, la estimación para la tasa de fondeo se ubicó en 8.16 por ciento contra 8.09 por ciento de la encuesta previa.El 15 de noviembre del presente año, la Junta de Gobierno del Banco de México decidió incrementar en 25 puntos base el objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a un día a un nivel de 8.00 por ciento.En materia de precios, para el cierre de 2019, los pronósticos para la inflación se revisaron a 3.85 por ciento desde 3.92 por ciento anterior y para 2020 a 3.74 por ciento frente a 3.70 por ciento del sondeo previo.Sin embargo, las expectativas de inflación general para el cierre de 2018 aumentaron en relación a la encuesta de noviembre a 4.67 por ciento desde 4.58 por ciento.Por otra parte, los números de la encuesta del banco central indican también los factores que podrían obstaculizar el crecimiento económico de México en los próximos seis meses.Los especialistas consideran que, a nivel general, los principales factores se asocian con la gobernanza, con 52 por ciento, y las condiciones económicas internas, con 18 por ciento.A nivel particular, los principales factores son, en orden de importancia, la incertidumbre política interna, con 23 por ciento de las respuestas; los problemas de inseguridad pública, con 11 por ciento; la falta de estado de derecho, con 11 por ciento; la incertidumbre sobre la situación económica interna, con 10 por ciento; y la plataforma de producción petrolera

