Ejecutiva de Huawei sale libre bajo fianza

Vancouver– Un juez canadiense concedió el pasado martes libertad bajo fianza a una alta ejecutiva china de Huawei que fue arrestada a solicitud de Estados Unidos, en un caso que desató un enfrentamiento diplomático entre las tres naciones que complicó las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China.Hora antes de la audiencia de fianza en Vancouver, China detuvo a un exdiplomático canadiense en Beijing en una aparente represalia por el arresto del 1 de diciembre de Meng Wanzhou, directora financiera del gigante de telecomunicaciones chino Huawei y también hija del fundador de la compañía.Después de tres días de audiencias, un juez de Columbia Británica le otorgó a Meng una fianza de 10 millones de dólares canadienses (7.5 millones de dólares estadounidenses), pero le ordenó portar una tobillera electrónica, entregar sus pasaportes, permanecer en el área metropolitana de Vancouver y confinarse a una de sus dos residencias en la ciudad entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana.La decisión fue recibida con aplausos en el tribunal, donde se presentaron miembros de la comunidad china de Vancouver para brindarle apoyo a Meng.En medio de la creciente tensión entre China y Canadá, el ministro de Seguridad Pública de Canadá, Ralph Goodale, confirmó el martes que un exdiplomático canadiense fue detenido en Beijing. La detención ocurrió después de que China le advirtió a Canadá de las consecuencias por el arresto de Meng.“Estamos sumamente preocupados”, dijo Goodale. “Un canadiense está en evidentes dificultades en China. No escatimamos esfuerzos para hacer todo lo posible por velar por su seguridad”.Michael Kovrig, quien trabajó previamente como diplomático en Beijing, Hong Kong y las Naciones Unidas, fue detenido la noche del lunes durante una de sus visitas regulares a Beijing, según un portavoz de International Crisis Group, en donde actualmente trabaja Kovrig como asesor para el Norte y Este de Asia con sede en Hong Kong.Canadá se había estado preparando para represalias por el arresto de Meng. La provincia de Columbia Británica canceló una misión comercial a China ante los temores de que Beijing pudiera detener a los ciudadanos canadienses y presionar a Ottawa por el arresto de Meng.“En China no hay coincidencias”, dijo Guy Saint-Jacques, exembajador de Canadá en China, sobre la detención de Kovrig. “Desafortunadamente, Canadá quedó en medio de la disputa comercial entre Estados Unidos y China. Como China no puede patear a Estados Unidos, recurre a su siguiente objetivo”.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.