Atrae a firma canadiense cannabis en México

Ciudad de México– La empresa canadiense Aurora Cannabis Inc anunció la intención de comprar a la mexicana Farmacias Magistrales.De concretarse, sería la primera adquisición de una firma mexicana de cannabis por parte de un gigante extranjero.El monto de la transacción, que pretende comprar el total de las acciones de Farmacias Magistrales y que está sujeta a la aprobación gubernamental, no ha sido revelado.A través de la Bolsa de Valores de Toronto, Aurora Cannabis reveló a sus inversionistas que la adquisición le daría acceso exclusivo a suministrar cannabis medicinal que contiene THC (el componente psicotrópico) a México, un mercado de casi 130 millones de habitantes.“Farmacias Magistrales tiene una gran red de distribución de tiendas minoristas y farmacias, lo que nos permitirá ampliar rápidamente nuestras operaciones en todo México. La integración de Farmacias a nuestras operaciones en Canadá y América Latina no solo acelerará el crecimiento, sino que también aumentará considerablemente el valor para nuestros accionistas”, dijo Terry Booth, CEO de Aurora.En noviembre pasado, Farmacias Magistrales se convirtió en el primer importador con licencia federal de materias primas que contienen THC, obteniendo las licencias, instalaciones y permisos necesarios para importar la materia en bruto, y fabricar, almacenar y distribuir productos de cannabis medicinal que contengan más de uno por ciento de THC.“Inicialmente vamos a poder elaborar las primeras recetas de pacientes que ya tienen autorizado el uso terapéutico de la cannabis por parte de la Cofepris, pero el objetivo es volvernos un productor masivo de medicamentos y otros insumos para la salud”, sostuvo Federico Fanghanel, vicepresidente de Farmacias Magistrales.César Vargas, director comercial de Farmacias Magistrales, reveló que desde hace tres meses iniciaron los trabajos para concretar la fusión.En entrevista detalló que Aurora adquirirá el total de la infraestructura de Farmacias Magistrales, entre la que destaca su planta de producción en la Ciudad de México y el capital humano formado por 50 personas.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.