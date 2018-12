Alertan por uso de inteligencia artificial en ciberataques

Ciudad de México– La inteligencia artificial es una tecnología que ayudará cada día más a prevenir enfermedades, resolver problemas sociales, entre otros beneficios, pero también será utilizada por los ciberdelincuentes para realizar ataques más dirigidos, advirtió Eduardo Rico, director de ingeniería de Symantec en México.El ejecutivo de la firma de seguridad aseveró que en 2019 los ciberdelincuentes utilizarán más herramientas de inteligencia artificial para atacar tanto a empresas como a gobiernos en México y a nivel global.“Los atacantes van a comenzar a explotar cada vez más la inteligencia artificial, van a hacer ataques más especializados. Por ejemplo, van a poder enviar correos electrónicos haciéndose pasar por el director general de una empresa y solicitar acciones que pueden comprometer información del negocio”, advirtió Rico.Por ejemplo, ataques relacionados con el Internet de las cosas, que es lo que potenciará también el análisis de datos que realicen los delincuentes a través de la inteligencia artificial, creció alrededor de 600 por ciento de 2016 a 2017, según cifras de Symantec.Asimismo, las cifras revelan que los ataques a sistemas de control industrial conectados crecieron el año pasado 29 por ciento a nivel mundial.El especialista afirmó que con el uso de inteligencia artificial los atacantes podrán hacer análisis de datos más específicos, por ejemplo, podrían acceder a información como las actividades de una institución financiera, como horarios de movimientos bancarios, cuentas, usuarios, y con ello aprender para hacer ataques que incluso puedan pasar desapercibidos o que parezcan operaciones normales.Eduardo Rico afirmó que existe el riesgo latente de que instituciones en México como Banxico o aseguradoras, que fueron atacadas durante 2018, continúen en la mira de los ciberdelincuentes.Por ello, hizo un llamado a la nueva Administración federal para desarrollar planes de protección e incluso darle seguimiento a la Estrategia Nacional de Ciberseguridad que se propuso en el sexenio anterior.“No estamos haciendo lo suficiente a nivel nacional para la prevención, me refiero a todos los actores. Con el cambio de Gobierno federal se sabe que no es un gobierno que favorece del todo el desarrollo tecnológico, no está en contra pero tampoco es su prioridad”, advirtió el ejecutivo de Symantec.El directivo de Symantec agregó que el desarrollo de redes 5G también será un factor que hará que los ataques con inteligencia artificial crezcan.

