Aguardan armadoras por efectos del T-MEC

Ciudad de México— Directivos de armadoras evalúan el impacto del recién firmado Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC).A mediano plazo, 75 por ciento de un vehículo deberá ser fabricado en Norteamérica y entre 40 y 45 por ciento en zonas con salario de 16 dólares la hora. Además anticipando cualquier imposición de aranceles de Estados Unidos, México negoció la exportación libre de 2.6 millones de autos."Es muy prematuro hablar de cómo nos afectará porque si bien ya se llegó a un acuerdo, todavía hay muchas cosas que no están fijas. Los sueldos de 16 dólares la hora, por ejemplo, no son sólo en las líneas de producción, sino también incluyen investigación y desarrollo."Hay también un límite de 2.6 millones que se puede importar, hay que ver entre las armadoras cómo se va repartir; falta el detalle fino", expuso Miguel Barbeyto, presidente de Mazda México.Para Ernesto Hernández, cabeza de General Motors México, son sensatos los plazos para ajustar el contenido regional."Hay cambios que hay que atender y el de reglas de origen es el más importante, pero estamos listos; creemos que el plan que se trazó los pasos que se tienen que dar de 62.5 a 75 son razonables, los tiempos son razonables", apuntó.Bruno Cattori, director general de FCA México, agregó que el sector se mantiene en la competencia.El acuerdo comercial fue bueno, especialmente tomando en cuenta de dónde venía; por lo que conocemos y los números que hemos hecho, en Norteamérica no tendremos mayor impacto para seguir siendo competitivos", destacó.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.