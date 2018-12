Ciudad Juárez- La Ley de Ingresos 2018 contempló un nuevo impuesto que, en teoría, obtendría más recursos de los casinos por organizar juegos y apuestas, que de quienes ganaran los premios de sorteos y rifas.La recaudación mostró que a pesar del nuevo gravamen, la carga fiscal permaneció más pesada para los ganadores de sorteos, quienes contribuyeron con 62.9 millones de pesos, que para los casinos, que apenas pagaron 12.8 millones hacia el tercer trimestre del año, indican los datos de la Secretaría General de Gobierno.Los recursos recibidos por el gravamen a los casinos representan menos del 10 por ciento de lo proyectado en la Ley de Ingresos, que calculó en 130 millones de pesos la recaudación de Ingresos Percibidos por la Organización de Juegos con Apuestas y Sorteos Declaración.En cambio, los impuestos por Obtención de Premios en Loterías, Rifas y Sorteos se calcularon en 89.9 millones de pesos, de los cuales se ha recaudado ya el 70 por ciento hasta el 30 de septiembre de este año, muestran los reportes de la dependencia.“El Impuesto a los Ingresos percibidos por la Organización de Juegos con Apuestas y Sorteos con una tasa del 6 por ciento y serán sujetos de este impuesto las personas físicas y morales que organicen, administren, exploten, o celebren juegos con apuestas y sorteos”, indicó la exposición de motivos de la iniciativa.El Diario de Juárez publicó ayer que la oficina de Recaudación de Rentas en Ciudad Juárez reconoció que la recaudación por impuesto estatal a casinos no tuvo los resultados proyectados en la Ley de Ingresos, debido a la evasión fiscal de los establecimientos, con permisos en otras entidades del país.Funcionarios del gobierno estatal aseguraron que se estudiarán medidas para sancionar a quienes incumplan con las obligaciones fiscales marcadas en la ley.En Juárez, la industria de los casinos ha crecido hasta reportar ganancias mayores a los 182 millones de pesos, indican los datos del Censo Económico 2014 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la medición más reciente disponible.El Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas muestra que solamente en la ciudad están registrados 259 puntos de venta de loterías y sorteos, 17 casinos y un palenque. La mayor parte de los casinos pertenecen a cadenas nacionales o extranjeras, que tienen aquí sucursales y permisos en algunas de las principales plazas comerciales.En 2004, según las cifras de Inegi, los casinos y juegos de azar ubicados en Ciudad Juárez obtuvieron 122.9 millones de pesos de ganancia; cinco años después, eran ya 153.8 millones que en 2014 llegaron a 182.6. A nivel estatal el comportamiento también fue a la alza, de 277.3 millones en 2004 a 388.5 en 2009 y 462.8 millones de pesos en 2014.En correspondencia, aumentó también la población remunerada, para ubicarse en 2014 en 278 mil 53 personas empleadas en los casinos y otros establecimientos de juegos de azar solamente en lo que corresponde a Ciudad Juárez. En todo Chihuahua, indican los datos, sumaron más de medio millón de personas (543 mil 434) las que en 2014 recibían una remuneración por su trabajo en el sector.La “bonanza”, sin embargo, tiene sus claroscuros. Eugenia (nombre ficticio), acompaña cada fin de semana a su esposo al casino. Ahí, han tenido rachas ganadoras, hasta 43 mil pesos en una noche, pero también, pérdidas que han afectado su vida familiar.“Una vez perdimos hasta lo de la renta, nos quedamos sin nada. Empezamos ganando, llevábamos ya 21 mil pesos y le pedí que nos fuéramos con eso, él (su esposo) no quiso y al final nos quedamos sin un peso”, contó.Eugenia lleva tres años en Ciudad Juárez, adonde llegó de Morelia, Michoacán. Su esposo, ciudadano estadounidense, la convenció de asentarse en la frontera para hacer más constante la convivencia entre él, Eugenia y sus tres hijos.Para Eugenia, parte de la vida en Juárez ha sido acudir a los casinos, que, insiste, la han sacado de algunos apuros.“Del casino salió mi minisplit, también el centro de lavado. El casino también ha pagado a veces las colegiaturas”, detalló.Debido a ser visitantes frecuentes de casinos (en particular dos de la ciudad), Eugenia y su esposo han hecho amigos que comparten su afición por los juegos de azar.La afición por los casinos inició con su esposo, reconoce Eugenia. Ahora, ella disfruta también de apostar y emocionarse con la posibilidad de ganar.“Tengo que reconocer que sí me gusta mucho ir al casino y mientras no pierda mucho, no hay problema, solamente no hay que dejarse llevar”, insistió.Información del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas señala que en Juárez hay 17 casinos. Del total, solamente dos fueron dados de alta en la entidad, de acuerdo con el Registro Público de Comercio; el resto corresponde a cadenas de casinos que operan en todo el país.Golden Treasure Casino y Gran Dunas Casino son los únicos dos establecimientos que se registraron en notarías locales.El 13 de febrero de 2015 el Golden Treasure fue clausurado por la Secretaría de Gobernación, bajo el argumento de que “probablemente no cuenta con permiso de la Segob para la operación de casinos”. El establecimiento, propiedad de Raúl Héctor Rodríguez del Castillo y Raúl Héctor Rodríguez Montaño, fue asaltado un año antes por uno de sus trabajadores, refiere el archivo periodístico.En el caso del Gran Dunas se trata de un casino propiedad de Silver Group de Juárez SA de CV, empresa creada por Hernán Rodrigo Ortiz Garza y Mario Rodríguez García.Los demás establecimientos reportados por Inegi pertenecen a cadenas como Apuestas Internacionales SA de CV (Play City), propiedad de Grupo Televisa; Administradora Mexicana de Hipódromo (Jackpot); Operadora Cantabria (Caliente) o Promociones e Inversiones de Guerrero SAPI de CV (Emotion).