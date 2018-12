Viena— La OPEP y productores de crudo que no forman parte del grupo encabezados por Rusia alcanzaron este viernes un acuerdo de recorte del suministro en un nivel mayor al previsto por el mercado y pese a la presión del Mandatario estadounidense, Donald Trump.El bloque bajará su producción en 800 mil millones de barriles por día (bpd) a partir de enero y sus aliados externos aportarán un recorte adicional de 400 mil millones de bpd, dijo el Ministro de Petróleo de Irak, Thamer Ghadhban, al cierre de los dos días de reuniones de la OPEP en Viena.El pacto debe ser aprobado en un reunión que tendrán los exportadores fuera del grupo más tarde este viernes, pero la mayoría de los ministros confiaba en que lo autorizarán sin inconvenientes.Los precios del barril saltaban cerca de 5 por ciento hacia los 63 dólares a las 1400 GMT. La reducción combinada de 1.2 millones de bpd sería superior al mínimo de un millón de bpd que el mercado había esperado.Arabia Saudita, líder de facto de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), estaba bajo la presión del gobierno estadounidense para que no disminuyera el suministro de crudo, una medida que derivaría en una subida de los precios.El representante especial de Estados Unidos para Irán, Brian Hook, se reunió con el Ministro de Energía saudí, Khalid al-Falih, esta semana, en un hecho sin precedentes antes de una cumbre de la OPEP.El precio del barril ha caído casi un tercio desde octubre a menos de 60 dólares luego de que Arabia Saudita, Rusia y Emiratos Árabes Unidos elevaron su bombeo para compensar menos exportaciones de Irán, el tercer mayor productor de la OPEP.En los últimos años Rusia, Arabia Saudita y Estados Unidos han estado compitiendo por la posición del mayor productor de crudo a nivel global.Estados Unidos no forma parte de ninguna iniciativa para limitar el bombeo debido a su legislación antimonopolista y a su fragmentada industria petrolera.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.