'Reforma Enérgetica fue un fracaso y una mentira'

Ciudad de México– Ante el ‘fracaso’ de la reforma energética, los defensores de ‘esa gran mentira’ deben ofrecer una disculpa a los mexicanos por haber asegurado que para esta época la producción de petróleo rondaría los tres millones de barriles diarios, dijo el presidente, Andrés Manuel López Obrador.Al argumentar las razones por las cuales no decidió cancelar definitivamente la reforma energética aprobada el sexenio pasado, aunque su partido cuenta con los votos suficientes en el Congreso de la Unión para hacerlo, López Obrador afirmó que respeta las leyes, que no es un dictador y tampoco ‘va a dar el gusto’ de que sus adversarios sigan haciendo "propaganda chafa, vulgar y corriente" en su contra.“¿Qué decían nuestros adversarios? Que íbamos a confiscar bienes, que se iban a cancelar los contratos, pues nada de eso vamos hacer; en el caso de la reforma energética lo que está quedando de manifiesto es que fue un fracaso y, yo todavía estoy esperando a los defensores de esta reforma, los estoy esperando para que hagan un ofrecimiento de disculpa al pueblo de México”, dijo.“Porque ¿se acuerdan cómo bombardearon con opiniones de que iba a ser la salvación de México la reforma energética? y fue un rotundo fracaso, con datos, esto no es un asunto ideológico”, destacó López Obrador en conferencia de prensa desde Palacio Nacional.Denunció que, de los tres millones de barriles diarios que se prometieron, solo se extraen 1 millón 760 mil barriles diarios de petróleo.“Si eso no es un fracaso, ¿qué es?, una gran mentira y está en los considerandos de las leyes, está escrito”, subrayó López Obrador.Agregó que los defensores de la reforma energética son “muy ineficientes” en sus proyecciones.“Hasta se ufanan de ser buenos técnicos, hay algunos que hasta se creen científicos y la verdad, están como para mandarlos al parvulito, un desastre, no sólo en la reforma energética, en la política económica”, continuó.“Que me expliquen, ¿por qué vamos a seguir con una política fracasada, solo porque beneficia a una minoría, solo porque permite el saqueo de una nación? No", sentenció el presidente al anunciar que a partir de este fin de semana se echará a andar la estrategia nacional para incrementar la producción petrolera y la generación de energía eléctrica en el país.En ese sentido, adelantó que el sábado 8 de diciembre, en la presa Mal Paso, en Chiapas, se darán a conocer las acciones para incrementar la generación de energía eléctrica y al día siguiente, domingo 9 de diciembre, en Dos Bocas, Tabasco se detallará todo el plan para la refinación de petróleo, desde la rehabilitación, hasta la construcción de una nueva refinería.Este domingo, López Obrador también colocará en Dos Bocas la primera piedra para la construcción de la nueva refinería, que de acuerdo con sus cálculos estará lista para la mitad de su administración.Para el fin de semana siguiente, recalcó que se trasladará a Campeche para el inicio de la perforación de pozos petroleros en donde se proporcionarán detalles sobre el plan de extracción de petróleo en el país.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.