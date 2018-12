Ciudad de México— La Asociación de Bancos de México (ABM) prevé un proyecto ambicioso en materia de crédito para el sexenio que recién comienza, sostuvo Marcos Martínez, presidente del organismo.En una reunión con medios, el baquero indicó que a principio de 2019 estará listo el plan de trabajo entre el sistema bancario mexicano y el nuevo Gobierno."Va a ser muy ambicioso, más del que teníamos en el sexenio anterior. El Gobierno nos dijo que es prioritario eliminar el uso de efectivo", mencionó.El también presidente de Grupo Financiero Santander comentó que otro de los proyectos con el nuevo Gobierno es la dispersión de los programas sociales.Refirió que en la Administración pasada la meta de colocación de crédito fue alcanzar financiamiento equivalente al 40 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), sin embargo, sólo se logró un nivel de 37 por ciento debido a que no se cumplió la meta de expansión de la economía de 4 por ciento.Por otra parte, Martínez informó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador ya fue invitado a la próxima Convención Bancaria que se realizará en Acapulco, pero la ABM aún no ha recibido respuesta.Respecto a la incitativa para eliminar comisiones bancarias, señaló que éstas se reducirán por competencia y que continuará el análisis con los legisladores para revisar los cobros."No estamos peleados, estamos yendo en la misma dirección. Los créditos hipotecarios no han subido con todo y el aumento de tasas", dijo.Refirió un análisis que emitió S&P en el que sostuvo que los ingresos por comisiones de la banca representan 17 poor ciento de los ingresos operativos, un nivel inferior a los rangos de 30 por ciento que calculó la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y que retomó Morena para argumentar la iniciativa.

