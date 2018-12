Detroit- Fiat Chrysler abrirá otra planta de ensamblado en la zona metropolitana de Detroit, de acuerdo con una persona enterada del plan.La fuente dijo que la planta producirá camionetas deportivas aunque no precisó cuándo sería abierta ni cuántos empleos se crearían. La fuente solicitó el anonimato porque el plan no se ha hecho público.Fiat Chrysler declinó hacer declaraciones el jueves sobre el asunto.The Detroit News informó el jueves que la compañía tiene previsto reabrir una antigua planta de motores en el lado este de la ciudad para armar camionetas Jeep Grand Cherokee de tres hileras de asientos comenzando con su modelo 2021. La planta empleará entre 100 y 400 personas, según el periódico. La planta Mack Avenue Engine II está cerrada desde 2012.Fiat Chrysler ha tenido grandes ventas de camionetas y camiones ligeros, incluidos sus modelos Jeep y Dodge Ram, que sumaron más de 181.000 unidades en noviembre en Estados Unidos, su mejor noviembre en 17 años. Las ventas de la línea Ram aumentaron 44%, pero las de otros vehículos y minivans Chrysler bajaron 21%.La decisión de Fiat Chrysler de abrir una planta de ensamblado tiene lugar en momentos en que otros fabricantes automovilísticos están reduciendo operaciones. General Motors anunció la semana pasada que tiene previsto eliminar 14.000 empleos en América del Norte y considera cerrar cinco plantas porque dejará de fabricar muchos carros para virar su producción a camiones y SUV, así como a vehículos autónomos y eléctricos.El presidente Donald Trump criticó a GM por los despidos, que abarcarán a obreros y otros empleados. Trump ha prometido aumentar los puestos de trabajo en la industria automovilística. Durante un mitin el año pasado en una planta de GM en Ohio, Trump declaró a la multitud que los empleos ``están regresando".Los legisladores de ambos partidos también arremetieron contra GM y lamentaron que la compañía no use las reducciones fiscales para emplear a más estadounidenses.

