Estas son las empresas de EU mejor administradas

Una empresa de recolección de basura, un coloso de los licores, un fabricante de implantes de cadera y la compañía que nos dio el iPhone tienen una distinción en común: figuran entre las firmas mejor administradas de Estados Unidos.Ésas son algunas de las revelaciones de la lista Management Top 250 de este año, una evaluación de referencia que aplica los principios del finado gurú empresarial Peter Drucker para identificar a las compañías más eficazmente administradas.En el primer lugar de la lista de este año aparece Apple, la compañía cotizada en bolsa más valiosa del mundo. El productor del iPhone alcanzó la primera posición en el ranking del 2018, desplazando a Amazon con un desempeño consistente en cada uno de los cinco criterios principales de la evaluación total.Amazon se coloca en segundo lugar, seguida de Microsoft Corp. y de las fabricantes de chips Nvidia Corp. e Intel Corp.Entre otros actores destacados se cuentan la matriz de Google, Alphabet Inc.; la firma de consultoría Accenture PLC, y Johnson & Johnson, en los sitios 6, 7 y 8, respectivamente.Completando los primeros 10 lugares están Procter & Gamble Co. e International Business Machines Corp. (IBM).Lo que distingue a este esfuerzo de otras listas de mejores compañías es su enfoque integral. Los investigadores en el Instituto Drucker, de la Universidad de Posgrado Claremont, que compila la lista, evalúan a las compañías con base en cinco dimensiones de desempeño: satisfacción del cliente, compromiso y desarrollo de los empleados, innovación, responsabilidad social y fortaleza financiera.Esos pilares representan los valores fundamentales de Drucker, quien escribió más de 30 libros en el curso de su trayectoria de más de seis décadas, y, para muchos en el mundo empresarial, definió el campo de la gerencia moderna.Aunque las compañías tecnológicas representan 7 de las primeras 10 firmas mejor administradas, la lista también destaca a muchas empresas exitosas y poco reconocidas en el mundo gerencial.Entre ellas se cuentan la compañía de recolección de basura Waste Management Inc.; el coloso de los productos de limpieza Ecolab Inc.; el productor del whiskey Jack Daniels, Brown-Forman Corp., y Stryker Corp., que produce desde implantes de cadera hasta bases para camas de hospital.La buena administración es una serie de prácticas , afirmó Rick Wartzman, director del Centro KH Moon para una Sociedad Funcional, del Instituto Drucker. Eso no proviene de un solo sector o de un solo tipo de compañía .En el ranking de este año, el Instituto Drucker expandió el universo de firmas que analizaba de 693 a 752, y añadió componentes nuevos a su conjunto de 37 indicadores, lo que contribuyó a parte del movimiento entre las compañías.Apple subió al primer lugar de la lista al obtener altas calificaciones en todas las categorías del Instituto Drucker, una consistencia compartida por sólo un puñado de firmas.Un fundamento del éxito de la compañía es la belleza y la sencillez de sus productos, un motivo de orgullo compartido por muchos de sus empleados, señalan varios inversionistas y analistas.Apple reportó ingresos y ganancias récord en su año fiscal que concluyó en septiembre, impulsados por mayores precios de sus iPhones y las ventas de más servicios de suscripción. A principios de año, se convirtió en la primera compañía en alcanzar una valuación de mercado de más de un millón de millones de dólares, aunque ésta ha bajado desde entonces.En la medición de Drucker de fortaleza financiera, Apple supera al resto de las compañías. Fija un precio de lujo a sus iPhones, subcontrata gran parte de su manufactura y vende dispositivos que son utilizados por millones de consumidores.También mejoró frente al año pasado en el rubro de responsabilidad social, que Drucker veía como un motor importante del espíritu innovador de una compañía.Tras enfrentar críticas hace años por las condiciones laborales en las fábricas de sus proveedores en China, Apple ha trabajado en introducir prácticas laborales más responsables en su cadena de suministro, incrementando la capacitación y la preparación de los trabajadores.Amazon, segundo en la lista Management Top 250, registra un desempeño menos consistente. Obtuvo la puntuación más alta en innovación, pero se sitúa en el 25 por ciento inferior de la lista en medidas de responsabilidad social corporativa.Ardine Williams, vicepresidenta de operaciones de personal en Amazon, explica que la compañía puede ser innovadora porque hace muchas apuestas pequeñas . Los empleados idean productos y servicios nuevos al trabajar de atrás para adelante, al escribir el boletín de prensa interno de una nueva característica de producto y luego obtener el apoyo de líderes de la compañía para desarrollarla.No obstante, algunos críticos señalan que el gigante del comercio electrónico ha hecho muy poco por ayudar a las comunidades en las que opera.Amazon enfrentó una fuerte reacción negativa tras obtener miles de millones de dólares en incentivos fiscales para abrir nuevas sedes planeadas en Nueva York y cerca de Washington, D.C., generando inquietudes sobre el aburguesamiento de zonas marginadas.Williams destaca que la compañía está enfocada en tener un impacto singularmente amazónico en las comunidades donde viven y trabajan los empleados . Apunta al apoyo de Amazon a esfuerzos para combatir la indigencia cerca de sus oficinas en Seattle y su labor echando mano de su enorme red de logística para ayudar a comunidades a recuperarse de desastres como huracanes e incendios forestales.Entre otras firmas destacadas en el rubro de la innovación figura Allstate Corp., una de las 10 mejores compañías en esa categoría. Allstate es una estrella en ascenso en la lista Management Top 250, subiendo al lugar 39 general desde la posición 109 el año pasado.La aseguradora ha introducido mejoras como una función de reclamo rápido de siniestro con fotografía para clientes involucrados en un accidente vial, reduciendo la necesidad de que un ajustador verifique los daños.Allstate ahora también usa drones para evaluar daños residenciales tras huracanes o desastres naturales. También está trabajando en apuestas a mayor plazo. El director general Thomas J. Wilson describe un nuevo modelo que desarrolla la empresa para brindar un servicio de vehículos compartidos como un Airbnb con autos .En Johnson & Johnson, también entre los primeros 10 lugares en la categoría de innovación, el director financiero Joe Wolk indica que la compañía busca maneras de reinventar productos, incluso en mercados donde ocupa el primero o segundo lugar.Este año, la compañía tomó la decisión de relanzar sus jabones y shampoos para bebé para ser más transparente respecto a los ingredientes de esos productos tras una caída en las ventas, pese a mantener una ventaja sobre sus rivales en participación de mercado.La evaluación Management Top 250 tiene la intención de mostrar que los principios de una buena administración funcionan en conjunto. Un mayor compromiso de los empleados, por ejemplo, lleva a mayor innovación, satisfacción del cliente, responsabilidad social y fortaleza financiera.Estos cinco rubros parecen estar relacionados y reforzarse mutuamente , expresó Wartzman.Sin embargo, ningún modelo es perfecto. General Electric Co. ha tenido un año tumultuoso, marcado por una caída de alrededor del 55 por ciento en el precio de sus acciones y, en octubre, el reemplazo de su CEO, quien tenía 14 meses en el puesto.La compañía se sitúa en el lugar 18 general de la lista Management Top 250, comparado con la posición 20 el año pasado, y elevó su calificación total. Un vistazo más a fondo a los números muestra que GE registró un descenso en fortaleza financiera y compromiso de los empleados, pero vio un incremento en su puntaje en el rubro de innovación.

