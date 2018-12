Ciudad de México— La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) de México informó que no permitirá que se le otorgue el perdón a Gastón Azcárraga Andrade, ex presidente de Mexicana de Aviación y sobre quien buscan desestimar ordenes de aprehensión en su contra.En un comunicado, la Asociación comentó que notificó su inconformidad ante la Procuraduría General de la República (PGR) por la solicitud de cancelar la orden de aprehensión girada en contra del hoy prófugo de la justicia.Aseguró que esta acción fue tomada derivada del trámite iniciado durante las últimas horas de Gobierno del ahora ex Presidente Enrique Peña Nieto, que busca desestimar las órdenes de aprehensión registradas en la causa penal número 47/2014 en contra del ex presidente del Consejo de Mexicana de Aviación, por delitos previstos en la Ley de Mercado de Valores."Esta acción hecha con dolo, lastima y viola derechos fundamentales de los trabajadores. Ayer acudimos a la Procuraduría General de la República para notificar nuestra inconformidad porque no vamos a permitir que liberen de la justicia al principal responsable del fraude maquinado contra Mexicana, mismo que lo llevó a la quiebra", declaró Mauricio Aguilera, secretario de prensa de ASPA.Los funcionarios Alberto Elías Beltrán, ahora ex encargado del despacho de la PGR y el subprocurador especializado en Investigación de Delitos Federales, Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, pasaron por alto una resolución dictada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal, emitida el 12 de julio pasado, en donde se reconoció el carácter de víctimas tanto de ASPA como del Sindicato Nacional de Trabajadores de Transportes, Transformación, Aviación, Servicios y Similares (Sntttass).Aguilera recordó que esto se resolvió así, ya que ellos fueron los afectados por las acciones que Azcárraga Andrade tomó en Mexicana de Aviación."Gracias a las investigaciones del abogado de ASPA, Ulrich Richter, se pudo actuar de manera expedita a efecto de alertar al Poder Judicial de la Federación, en el sentido que se trata de un acto injusto para todos los trabajadores afectados por la quiebra de la Compañía Mexicana de Aviación", refirió.

