Desata Trump derrumbe de mercados financieros

Ciudad de México– Los mercados financieros en Wall Street colapsaron en la jornada del martes, tras las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las que puso sobre la mesa que los avances de la tregua comercial alcanzada en la cumbre del G-20 no fueron tan significativos, publicó ayer El Financiero.Los mercados iniciaron en rojo la sesión de ayer ante los mensajes mixtos sobre la relación comercial entre EU y China.Las caídas se acentuaron más tarde en el día después de que el presidente Trump reconociera, a través de su cuenta de Twitter que busca un acuerdo con el gigante asiático, pero “si no recuerden, soy un hombre arancel”.“Cuando personas o países ingresen para asaltar la gran riqueza de nuestra nación, quiero que paguen por el privilegio de hacerlo. Siempre será la mejor manera de maximizar nuestro poder económico”, agregó.El promedio industrial Dow Jones retrocedió 3.10 por ciento, el equivalente a 799 puntos, que lo llevaron a los 25 mil 27 puntos; el S&P 500 cayó 3.24 por ciento, a las 2 mil 700 unidades; mientras que el índice tecnológico Nasdaq perdió 3.80 ciento, a los 7 mil 158 puntos.Los inversionistas se deshicieron de las acciones para comprar activos seguros como los bonos estadounidenses, que enviaron varias señales de una posible desaceleración económica, y es que los crecientes precios de los títulos propiciaron que el diferencial entre el bono a dos años y diez años se haya reducido hasta mínimos desde 2007, una medida seguida por los inversionistas ya que ha precedido una recesión.Ante la escalada en las tensiones, el sector financiero cayó 3.75 por ciento, con JP Morgan (4.46 por ciento) y Goldman Sachs (3.82) encabezando las pérdidas.Las caídas ocurrieron además en medio de los comentarios del presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, quien comentó que es optimista respecto a la economía y reiteró su apoyo a nuevos aumentos graduales de las tasas de interés,Williams no expresó ninguna preocupación de que los participantes del mercado hayan rechazado las expectativas de ajustes de políticas en 2019 y afirmó que ve riesgos en el horizonte.Sin embargo, subrayó que la Fed está en una buena posición para reaccionar a cualquier evento económico.Otras empresas que tuvieron caídas fueron Adavanced Micro Devices (10.92 por ciento), seguido de United Rentals (10.88 por ciento), E*Trade (8.05 por ciento) y Wynn Resort (5.94 por ciento).En contraste, los títulos ganadores de la jornada fueron los de AutoZone, que subieron 6.75 por ciento. Le siguieron Newmont Mining (1.72 por ciento), Entergy (1.33 por ciento) y Edison (0.94 por ciento).En México, los índices locales se contagiaron del desempeño de sus pares internacionales y presentaron una toma de utilidades para apuntarse una jornada en números negativos en medio de la publicación de algunos indicadores.El Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) retrocedió 0.51 por ciento, que lo ubicaron en 41 mil 865 unidades, mientras que el FTSE BIVA perdió 0.63 por ciento para colocarse en los 850 puntos.A nivel accionario, las caídas estuvieron lideradas por Cemex, que perdió 4.20 por ciento, seguido de Gentera (2.86 por ciento), Banco del Bajío (2.37 por ciento) y Grupo Televisa (2.43 por ciento).Por el contrario, las emisoras ganadoras fueron Grupo Aeroportuario del Sureste, que subió 1.66 por ciento, seguido de Grupo Financiero Banorte (1.67 por ciento), Mexichem (1.60 por ciento) y Genomma Lab (1.49 por ciento).

