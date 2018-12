Acecha robo de identidades

Se estima que México ocupa el octavo lugar a nivel mundial con el número de personas más afectadas por el robo de identidad.Wolfgang Erhardt Varela, vocero del Buró de Crédito, dijo que aunque no existen datos reales sobre el número de víctimas porque no se denuncia, es un delito que está creciendo con fuerza.En entrevista exclusiva para El Diario, dijo que la credencial de elector y el pasaporte son de los documentos que más se pueden hurtar o falsificarse para hacerlos pasar como oficiales y tratar de pedir préstamos a su nombre.“El problema principal es que los afectados no se dan cuenta de que alguien usó su información personal como nombre, dirección, CURP, RFC, para obtener créditos hasta que reciben los requerimientos de pago de los financiamientos que el delincuente sacó”, comentó.Dijo que se cuenta con estudios que indican que el 70 por ciento de los casos ocurrió por medios físicos y el resto en digitales, aunque cada vez hay más personas que solicitan servicios financieros a través de Internet, lo que abre la puerta para que los delincuentes traten de atacar.“Los medios físicos es como cuando pierdes tu credencial de elector y otra persona la encuentra y la da mal uso, mientras que los digitales son por ejemplo subir una foto del INE al Facebook, cuando se hacen compras electrónicas o cuando no tienes un antivirus que proteja tu computadora”, explicó.Para evitar este tipo de situaciones, recomendó a las personas dejar en casa la credencial de elector, además de romper documentos como estados de cuenta o comprobantes de domicilio, para evitar el mal uso.Además, dijo que el Buró de Crédito cuenta con una herramienta gratuita que permite a una persona detectar intentos de fraude por robo de identidad y detenerlos a tiempo.“Alértame permite evitar a un consumidor los contratiempos de tener que aclarar, por ejemplo con un banco, que en realidad no fue él quien saco el crédito, sino que fue un delincuente que se hizo pasar por él”, explicó.Para obtener este servicio, es necesario ingresar a la página de internet www.burodecredito.mx y llenar el apartado, o bien, llamando al teléfono 01-800-640-7920.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.