'México tiene todo para ser potencia en negocio de mariguana medicinal'

Ciudad de México.- La compañía Khiron tiene un claro objetivo: ser líder en el negocio de cannabis medicinal en Latinoamérica, región en la que México será pieza clave, pues se trata de un mercado con hasta 16 millones de clientes potenciales, que puede una vez que esté desarrollado.Los ejecutivos de Khiron comentaron a Excélsior, los pasos que van a seguir para desarrollar y conquistar el mercado nacional, donde tienen planes de inversión.Ésta es la primera compañía colombiana que levanta capital en Canadá para invertir en cannabis y, de acuerdo con Álvaro Torres, fundador y director de la empresa, aunque ya se destinaron entre 18 y 20 millones de dólares a arrancar el negocio en Colombia, queda una cifra similar que podría destinarse a nuestro país."México ha estado desde siempre en nuestra mente, por la regulación que se está dando que es muy avanzada; es el país más atractivo del mundo para cannabis, es muy interesante”, afirmó.De acuerdo con el emprendedor, el potencial del país se basa en los 13 a 16 millones de posibles pacientes de cannabis medicinal, cifra superior a la de Colombia, donde apenas existen seis millones.Para Andrés Galofre, director comercial y confundador de la empresa, la República Mexicana dio un giro sustancial en términos positivos, cuando abrió el mercado a una serie de alternativas que no muchas naciones tienen.Según el empresario, aunque varios países comenzaron a legalizar la mariguana muchos años antes que México, este mercado puede darles revancha, dada la agilidad con la que se están implementando las modificaciones para permitir su comercialización a través de diferentes productos.La Cofepris ha entendido rápidamente qué productos de CBD (cannabidiol) son de bajo riesgo y se pueden crear categorías que en Colombia no están autorizados; se concentró en los permisos en vez de en el cultivo y la manufactura. Esa es una apuesta que garantiza a los ciudadanos acceso a productos más rápido (…)”, afirmó Juan Diego Álvarez, director de Asuntos Regulatorios de la compañía.A decir de Torres, los medicamentos a base de cannabis no son baratos, pues pueden costar entre los 300 y 400 dólares (6 mil y 8 mil pesos), cantidad impagable para 90 por ciento de la población de Latinoamérica. Por eso la empresa ve posibilidades de ganar participación, frente a compañías que importarán de Estados Unidos la materia prima principal: el cannabis.En Colombia, expuso, el costo de producción de la planta está por debajo de lo que se requiere en Canadá, donde es necesario colocar invernaderos e igualar el clima que impera en el país sudamericano y en México.Detalló que el costo por gramo de flor de cannabis es de 1.60 dólares en Canadá, mientras en Colombia va de diez a 20 centavos, cifra que podría ser similar en la nación.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.