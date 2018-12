Necesario que gobierno conozca riesgos de prohibir el 'fracking', dice especialista

México seguirá siendo un importador de gas natural a pesar de que cuenta con un potencial de recursos no convencionales por 60 mil millones de barriles de petróleo crudo equivalente, que requieren del fracking o fracturación hidráulica para poder ser explotados de manera eficiente.Así lo advirtió en entrevista Ramses Pech, consultor de energía de Grupo Caraiva y Asociados, luego de que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, anunció el sábado pasado, durante su toma de protesta, que no se permitirá el fracking en el país.Pech aseguró que es importante que el nuevo gobierno federal, en conjunto con la Secretaría de Energía (Sener), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), así como entidades ambientalistas conozcan los alcances y riesgos reales del fracking, de una manera técnica y no política.Advirtió que decretar una prohibición de esta técnica pondrá el riesgo el desarrollo de zonas petroleras tan importantes como la cuenca de Burgos.Vamos a tener que importar más gas y la cuenca de Burgos va a tener que cerrar (...) no hay otra técnica para explotar en dicha zona”.De acuerdo con información de la CNH, la nación requiere de manera urgente de importantes cantidades adicionales de gas natural para satisfacer la demanda, por lo que en un escenario donde no se exploten los recursos no convencionales, como lo es el shale gas y shale oil, se podrá en riesgo el suministro a las industrias y la generación de electricidad. Pemex aseguró en diversas ocasiones que para obtener los 60 mil millones de barriles en recursos no convencionales es imprescindible el uso del fracking e inversiones de entre 10 mil y 36 mil millones de dólares para la perforación de al menos 3 mil pozos.México ocupa el sexto lugar mundial en volumen de recursos no convencionales y se estima que los hidrocarburos contenidos en lutitas, en todas las provincias petroleras del país, equivalen a 4.1 veces la producción histórica total de aceite y gas del mega yacimiento Cantarell.Para Pech, el desarrollo de proyectos petroleros en aguas someras no será suficiente para extraer el gas que demanda el mercado y es preciso considerar que la tecnología para llevar a cabo la fracturación hidráulica ha alcanzado un desarrollo significativo que ya le permite ser eficiente en el uso de agua y los costos de extracción.En días pasados, Héctor Moreira, comisionado de la CNH, aseguró que, con la prohibición de esta técnica, México estaría renunciado a la mitad de sus reservas petroleras, incrementando con ello el riesgo para su seguridad energética, y consideró que antes de prohibirlo completamente es necesario tomar en cuenta que hay diferentes tipos de fracking que permiten la explotación del shale gas y shale oil, ya que se puede usar agua potable, de desecho, aire e incluso petróleo.