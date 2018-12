Dispara Fiat Chrysler 17% ventas en EU

Nueva York.- Fiat Chrysler Automobiles NV fue el primero con un plan para retirar su línea de autos. Una semana después de que General Motors Co siguiera su ejemplo y sonara una sentencia de muerte para muchos de sus sedanes, los méritos de este movimiento se están enfocando más claramente.La automotriz reportó un aumento del 17 por ciento en las ventas de autos en Estados Unidos durante noviembre, superando la estimación promedio de los analistas y separando a la compañía del paquete. Las entregas para casi todos los otros principales fabricantes de automóviles en el mercado se redujeron el mes pasado.Fiat Chrysler logró este resultado destacado gracias a un aumento de 42 por ciento en las ventas de sus camionetas Ram, junto a crecimientos de al menos 20 por ciento para los modelos Cherokee, Wrangler y Compass de la marca Jeep. Es fácil ver que su estrategia deEl destacado en los resultados de la compañía fue un aumento del 42 por ciento en las ventas de pastillas Ram. Combine eso con ganancias de al menos 20 por ciento para los modelos Cherokee, Wrangler y Compass de la marca Jeep SUV, y es fácil ver que su estrategia de enfocarse en camionetas ligeras está dando sus frutos.Ford Motor Co ha seguido su ejemplo en la reorganización de las plantas de automóviles para fabricar SUVs y sus camiones más vendidos, pero ha sido un poco más lento para hacer el cambio. Sus ventas de vehículos livianos cayeron un 7.1 por ciento, una baja menos pronunciada de lo que los analistas proyectaron.GM, que acaba de anunciar planes para deshacerse de algunos modelos, incluidos los sedanes Chevrolet Impala y Cadillac CT6, el próximo año, registró un aumento del 1.4 por ciento en las entregas totales.La compañía, que pasó a los informes de ventas trimestrales a principios de este año, superó las expectativas de una disminución al impulsar las entregas a los clientes de flotilla.Toyota Motor Corp, Honda Motor Co y Nissan Motor Co fallaron las estimaciones promedio de los analistas. Los tres son más dependientes de los sedanes que sus homólogos de Detroit.La demanda se vio afectada el mes pasado por los modelos Honda Fit, Toyota Camry y Nissan Altima.Honda aseguró que sus ventas retrocedieron un 9.5 por ciento, a 120 mil 534 vehículos en noviembre, más que duplicando el ritmo de declive. Por su parte, Toyota reportó una disminución de 0.6 por ciento.

