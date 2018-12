Pelean por mercado 'smart home'

Ciudad de México– Amazon, Apple y Google iniciaron una batalla por conquistar el mercado de hogares inteligentes en México.Las tres compañías estadounidenses buscan conquistar dicho mercado a través de su oferta de bocinas inteligentes que fungen como asistentes de voz para controlar otros aparatos y ofrecer servicios a través de ellos.De acuerdo con un estudio de la firma Canalys, Amazon le lleva ventaja a las otras dos con su dispositivo Amazon Echo, pues a nivel global cuenta con 50 por ciento del mercado, mientras que Google Home tiene 30 y el HomePod de Apple sólo 20 por ciento.Radamés Camargo, analista de The Competitive Intelligence Unit (The CIU), comentó que no sólo se trata de un mercado de bocinas inteligentes, sino son la puerta de entrada para servicios de lo que se conoce como internet de las cosas con objetos conectados y nuevos servicios.Por ejemplo, desde la recién estrenada en México Amazon Echo, los usuarios puede realizar actividades como solicitar un Uber a través de comandos de voz, encender o apagar aparatos como el televisor, o incluso pedir una pizza."Estamos en una fase incipiente pero como ahora ya muchas veces pasa en la adopción tecnológica seguimos al mercado estadounidense, estas opciones se lanzaron recientemente tanto en México como en Estados Unidos."Creo que estos asistentes de voz que son además unas bocinas, pueden ser aprovechadas por otras compañías para ofrecer sus servicios, hacia all· va este mercado, por ejemplo, son una plataforma más para pedir una pizza o un taxi", comentó el analista.Vincent Thielke, analista de Canalys, aseguró que incluso los asistentes de voz a través de bocinas inteligentes tienen un potencial más allá de los hogares, pues advirtió que éstos van a ser implementados también en otros espacios como oficinas, hoteles, gimnasios, entre otros."Amazon y Google llevarán sus dispositivos más allá de los hogares inteligentes y los desarrollarán para utilizarse en nuevos escenarios", indicó.Los especialistas coincidieron en que la masificación de los asistentes de voz en bocinas inteligentes depender· de que los desarrolladores creen nuevas experiencias para los usuarios usando dicha tecnología, por lo que compañías como Amazon y Google impulsarán la creación de nuevos servicios."Sus equipos de desarrollo de negocio se están enfocando en oportunidades comerciales como hoteles, oficinas, gimnasios, aeropuertos, como es el caso de Alexa para Negocios de Amazon", aseveró el analista.

