Ciudad de México- El líder de los demócratas en el Senado estadounidense, Chuck Schumer, afirmó que el Tratado México Estados Unidos Canadá (TMEC) necesita mayores protecciones ambientales y laborales.Esto, como parte de los cambios que han exigido legisladores demócratas y republicanos para poder votar la ratificación del pacto."El Congreso tiene un papel en la elaboración de 'legislación de implementación' para garantizar que el acuerdo beneficie y proteja a las familias de clase media y a los trabajadores, y que no sea un simple cambio de marca de las mismas políticas antiguas que afectaron a nuestra economía y trabajadores durante años", dijo Schumer en un comunicado.El negociador Robert Lighthizer señaló que era posible abordar algunas preocupaciones en la implementación de la legislación, pero dijo que el acuerdo no se reabriría.Por su parte, durante la ceremonia de firma en Argentina, Donald Trump expresó optimismo acerca de que los legisladores estadounidenses aprobaran el acuerdo."Espero trabajar con los miembros del Congreso", dijo. "Ha recibido tan buenas reseñas que no espero tener un gran problema".En tanto, el senador independiente Bernie Sanders anunció este viernes que votará en contra del Tratado.Según Sanders, quien había votado en contra del TLC original, el nuevo acuerdo no detiene la pérdida de empleos en Estados Unidos hacia México, y tampoco pone un alto a las empresas que ofrecen salarios cada vez más bajos para mantenerse competitivas.El T-MEC tampoco mejora las protecciones al medio ambiente ni reduce el precio de los medicamentos de receta para los estadounidenses, consideró el senador por el estado de Vermont."Claramente, el TLC 2.0 de Trump no cumple con estos estándares y me opondré firmemente a este tratado en su forma actual", afirmó Sanders, quien compitiera contra Hillary Clinton para obtener en 2016 la nominación presidencial del Partido Demócrata.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.