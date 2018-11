Crecimiento de 4 por ciento, el reto económico de AMLO

El principal reto del gobierno de Andrés Manuel López Obrador será potenciar el crecimiento económico del país a una tasa promedio anual de 4%, cifra que no se registra desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.Desde la administración de Ernesto Zedillo y hasta la de Enrique Peña Nieto, el Producto Interno Bruto (PIB) avanzó a tasa promedio de 2.4%.Luego de ganar la elección presidencial para el periodo 2018-2024, López Obrador se comprometió ante la Concamin que en su gestión el país crecerá a una tasa de 4% anual.“Uno de los principales desafíos es el crecimiento económico, porque la falta de generación de riqueza está asociada con la pobreza, la informalidad y la baja recaudación”, dijo el director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (Idic), José Luis de la Cruz.El investigador de la Facultad de Economía de la UNAM, Aníbal Gutiérrez, expuso que otro reto será generar una dinámica de inversión pública y privada que permita alcanzar un crecimiento de 4% anual.“Es fundamental, porque a partir del crecimiento pueden captar más ingresos fiscales y por lo tanto dar mayor soporte a distintos programas sociales que se plantean”, destacó.El siguiente reto vinculado con la economía será la forma en que esperan fortalecer los ingresos gubernamentales sin reforma fiscal, agregó.De la Cruz mencionó que en finanzas públicas se debe garantizar que el gasto público se ejerza con eficacia, es decir, que el presupuesto obtenga los resultados para los que están programados, es decir, mejor educación, salud, comunicaciones y transportes.Ambos expertos consideraron clave mayor inversión pública, para obtener efectos multiplicadores.Entorno de confianza. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador deberá garantizar certidumbre y estabilidad financiera, en particular del tipo de cambio, punto clave para inversionistas nacionales y extranjeros, destacaron los especialistas.“El reto es encontrar la fórmula para garantizar que la inversión que está aquí se quede y dar un incentivo para que llegue más”, opinó Gutiérrez.Gabriela Siller, analista de Banco Base, explicó que la inversión privada (nacional o extranjera) depende de las expectativas del país y mientras haya incertidumbre, no crecerá.Dijo que la confianza favorece la estabilidad del tipo de cambio (termómetro de la economía), sin mermar la autonomía del Banco de México.La combinación llevaría al país a menor inflación y tasas de interés, y más inversión y crecimiento.Mejores salarios. En el mercado laboral los expertos consideran necesario mejorar las condiciones de los trabajadores a través de salarios y prestaciones, pero también el entorno empresarial, particularmente de pequeños y micronegocios.En las prioridades está el combate a la pobreza, la informalidad y la corrupción, además de mayor equidad social y económica... Se tendrá que elevar la productividad y la competitividad, dijo De la Cruz.“Los primeros seis meses de gobierno serán complicados, en los cuales van a haber ajustes... Veo un futuro incierto en la capacidad de coordinación del nuevo gobierno y en dar resultados”, concluyó Gutiérrez.

