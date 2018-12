Ciudad de México– La Secretaría de Economía cuestionó la validez de los permisos de importación de cannabis medicinal que hasta ahora se han otorgado en el país, debido a que la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación vigente prohíbe esa actividad.El pasado 30 de octubre la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), a cargo de Julio Sánchez y Tepoz, emitió lineamientos con el fin de permitir la libre venta de productos que contienen cannabis y sus derivados, únicamente con fines medicinales.Esto derivó en el otorgamiento de 38 permisos a siete empresas, las cuales pueden importar suplementos alimenticios, cosméticos y materia prima de cannabis.Pero en un oficio fechado el 28 de noviembre de 2018 y dirigido a Cofepris, la Secretaría de Economía aclaró que tanto la importación como la exportación de las ocho fracciones arancelarias relativas a la cannabis y sus derivados están prohibidas.“Sorprenden los anuncios mencionados, toda vez que de manera permanente se les explicó (a la Cofepris) el procedimiento a seguir para la modificación de la regulación correspondiente, sin que a la fecha se haya recibido solicitud alguna para revisar el tema en el seno de la Comisión de Comercio Exterior, de la cual la Secretaría de Salud, a través de la propia Cofepris, forma parte integrante con derecho a voz y voto”, afirmó Economía.El documentó deja en claro que la prohibición legal solo puede ser modificada por el Congreso de la Unión, o por el Presidente de la República.“En tanto se realicen tales adecuaciones se mantiene vigente la regulación actual, conforme a la cual las citadas fracciones no podrán ser importadas para ningún fin”, aclaró el Director General de Comercio Exterior de la dependencia, Juan Díaz Mazadiego.Las siete empresas que recibieron permisos mantienen sus planes de traer sus primeros productos a México."El próximo martes ofreceremos una conferencia de prensa para explicar cómo es que los permisos que hemos recibido por parte de Cofepris son válidos y suficientes", sostuvo Raúl Elizalde, presidente de HempMeds México.Afirmó que las fracciones arancelarias señaladas por la SE como prohibidas para su importación al País no son aplicables a los productos que HempMeds, CBD Life, CBD Science, MedMex, Endonatura, Farmacias Magistrales y Finat México pretenden ingresar a México.Sin embargo, Rosemary Safie, cabildera que ha acompañado a los colectivos de padres y pacientes que buscan acceso a la cannabis medicinal, dijo que la Cofepris cometió un error al emitir lineamientos que no cumplieron con el mandato legislativo de armonizar el uso de cannabis medicinal con todas las leyes del país.

