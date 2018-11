El alza en algunos productos de la canasta básica como el chile, tomate, calabacitas, manzanas, durazno y pepino ha obligado a las amas de casa a reducir la despensa para completar el gasto.Para comprar un kilo de tomate y otro de chile se requieren 94.98 pesos, valor que sobrepasa el presupuesto de un trabajador que gana el salario mínimo equivalente a 88.36 pesos diarios.El precio del tomate tiene un costo de 52.99 pesos y 41.99 el del chile, alimentos básicos en la dieta de los mexicanos.Mientras que la manzana en bolsa, alcanza los 45.99 pesos el kilo,Blanca García, ama de casa de 29 años y madre de dos hijos, dijo que el sueldo de 1200 pesos de su marido apenas les alcanza para sobrevivir, pues de esa cantidad destina la mitad para comprar alimentos.“Está muy caro todo ya, tengo años que no me alcanza ni para lo básico”, señaló la mujer que afirmó que dejado de comprar o ha reducido las porciones de algunos alientos.Agregó que debido al alza del tomate, dejó de comprar el medio kilo que anteriormente se llevaba por semana, mientras que de chiles, solamente se lleva apenas unas siete piezas que equivalen a unos 21 pesos.“A mi marido no le gusta comer sin chile así que solamente le llevo uno para cada día”, apuntó.Otros alimentos como la calabacita, tienen un costo de 32 pesos en algunos supermercados.Luisa Jiménez, es otra de las afectadas con el incremento de los precios, quien mencionó que apenas en el gasto de su comida se gastó 500 pesos.“Fui a comprar solo lo de mi dieta para esta semana y fueron 500, sin contar que me faltaron comprar más coas que necesitaba, apenas en medio melón fueron 23 pesos”, dijo.Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) apuntan que la inflación en Ciudad Juárez en los primeros quince días de noviembre llegó a una tasa de 2.17 por ciento, la más alta para un período similar desde 2011En este período los productos que más se encarecieron fueron el aguacate, la naranja, el chile serrano, el pepino y el tomate.Tan sólo el aguacate tuvo una inflación quincenal de 13 por ciento, la naranja 25 por ciento, el chile serrano 20 por ciento y el tomate 2.4 por ciento.La manzana tuvo una inflación anual de 47 por ciento, el durazno 19 por ciento, la calabacita 54 por ciento y el pepino 50 por ciento.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.