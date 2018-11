GM es el verdadero villano de algunos obreros en Ohio

Ohio- Después de una campaña electoral en la que había prometido un renacimiento industrial, el presidente Trump llegó a esa región industrial que alguna vez fue próspera en el noreste de Ohio el año pasado y casi sacó una bandera de misión cumplida.Los trabajos están " haciendo que regresen todos", anunció. "No te muevas, no vendas tu casa".Ese voto chocó con la cambiante dinámica de la industria automotriz el lunes, cuando General Motors dijo a los trabajadores que estaba deteniendo la preciada fábrica de Chevrolet en Lordstown."Algunas personas lloraban", dijo Joyce Olesky, una empleada de 23 años de la planta. "Miré y vi a personas que parecían tener la gripe y se pusieron blancas".Muchos residentes de Lordstown recordaron que Trump había promovido las tarifas de acero y su conocimiento comercial como una forma de crear empleos. Pero mientras los críticos criticaron al presidente por no haber cumplido lo que prometió, varios trabajadores rápidamente lo exoneraron.Algunos lo retrataron como bien intencionado pero simplemente superado por fuerzas económicas más grandes. Otros sugirieron que cualesquiera que fueran las fallas de Trump, palidecían en comparación con las de General Motors, que consideraban el verdadero culpable."Creo que no importa la tarifa o no, G.M. "Continuará sacando nuestros autos fuera de este país porque es más barato hacerlo y enviarlo de vuelta", dijo una partidaria de Trump.Más allá de los aproximadamente 1,600 empleos que probablemente se perderán en la planta, hay unas pocas docenas de proveedores que emplean a miles de trabajadores en la región, junto con negocios aquí en el Valle de Mahoning que se verán afectados por la pérdida de clientes.

