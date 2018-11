Lanza BMV descuentos para intermediarios

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) lanzó un plan de descuentos con el que buscan incentivar la llegada de nuevas emisoras al mercado, pero también nuevas emisiones entre las empresas ya listadas."Estamos dando descuentos a intermediarios, específicamente a las casas de bolsa, para apoyar las colocaciones y otras necesidades de financiamiento para futuras colocaciones", dijo José Oriol Bosch, director de la BMV.De acuerdo con información del centro bursátil dada a conocer al mercado, los descuentos serán aplicables a los aranceles de listado y mantenimiento de los distintos instrumentos listados en la Bolsa Mexicana de Valores y a los aranceles aplicables a ciertas operaciones de cruce celebradas en el mercado de capitales.José Manuel Allende, director de Promoción y Emisoras del Centro Bursátil, explicó que los descuentos dados a conocer serán permanentes.Detalló que principalmente consistirán en el no cobro de la cuota de listado y una reducción de 50 por ciento en la cuota de mantenimiento durante el primer año a nuevas empresas que lleguen a la Bolsa y cuyo capital contable no rebase los mil millones de pesos."Hasta ahora el límite para acceder a estos descuentos eran empresas con un capital contable entre 0 y 500 millones de pesos, pero ahora aplicará hasta un capital contable de mil millones y el universo de nuevas empresas se ampliará", expuso en entrevista.Detalló que los descuentos comenzarán a aplicar a partir del 1 de enero de 2019.Ante ello, María Ariza, directora ejecutiva de la nueva Bolsa Institucional de Valores, expresó que será la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la que determine si aceptará las nuevas cuotas y descuentos que pretende aplicar la Bolsa Mexicana de Valores."Creemos que la Bolsa está reaccionando a la competencia que genera Biva, a nuestras tarifas que son menores, pero hay que ver qué dice la CNBV. Por ley no hay manera que salgan con tarifas no autorizadas por la Comisión", sostuvo. Sostuvo que no se puede afirmar que las bolsas de valores que operan en México entrarían en una guerra de tarifas, pues es el órgano regulador el encargado de aprobarlas."Lo lamentable es que están aplicando descuentos sólo donde Biva les hace competencia y no en el resto de los servicios que presta, lo que realmente puede beneficiar al mercado", puntualizó.

