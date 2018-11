Discurso de presidente de Reserva Federal mueve a los mercados

Nueva York- Las acciones subieron el miércoles después de que los inversionistas tomaron los comentarios del presidente de la Reserva Federal, Jerome H. Powell, para indicar que el banco central podría estar más cerca de lo esperado para poner fin a su actual impulso para elevar las tasas de interés.Pero algunos analistas advirtieron que los mercados estaban reaccionando exageradamente a las observaciones de Powell. Todavía se espera que la Fed aumente las tasas en diciembre, y no hubo una clara señal de que los responsables políticos se moverían más lentamente de lo previsto el año próximo.A los inversores les preocupa que los aumentos de las tasas de la Fed frenen la economía, acercando a uno de los mercados alcistas más largos de la historia de los Estados Unidos. El presidente Trump ha retomado ese tema al criticar repetidamente a Jerome por los aumentos.Powell ha insistido en que los responsables de la formulación de políticas no están recibiendo órdenes de Trump y trazarían un curso basado en la salud de la economía. Y era poco probable que el presidente de la Fed quisiera señalar un cambio en los planes del banco central solo unas horas después de la última versión del presidente."Los propios puntos de vista de Powell podrían estar inclinados hacia el lado moderado, pero, a nuestro juicio, no estaba señalando ningún cambio inminente en los planes”, dijo Ian Shepherdson, economista jefe de Estados Unidos en Panteón Macroeconomía.El comentario de Powell que provocó el salto de los mercados fue de dos palabras en un largo discurso sobre la estabilidad del sistema financiero. Dijo que la tasa de interés de referencia de la Fed se estaba acercando a un nivel "neutral" que ya no brindaría estímulo a la economía. La tasa ahora está en un rango de 2 a 2,25 por ciento, que el Jerome Powell describió como "justo debajo" de la mayoría de las estimaciones del nivel neutral.

