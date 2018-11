Para los siguientes 12 meses, México tendrá disponible la línea de crédito flexible otorgada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 74 mil millones de dólares, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).Esta línea de crédito fue otorgada por primera vez en 2009 y se usa como protección adicional ante cualquier escenario de volatilidad que afecte no sólo al País, sino al resto de la comunidad financiera.Desde 2009, México no ha utilizado estos recursos pero su disponibilidad tranquiliza mercados y reduce el riesgo país.El FMI explicó que las condiciones de la economía actual y los compromisos de la Administración entrante cumplen con los criterios para ratificarle a México la disposición de esos recursos.La actual línea de crédito flexible fue otorgada en noviembre de 2017 por un plazo de dos años y hoy se ratifica que continuará disponible para los 12 meses que restan del acuerdo actual.La SHCP, Banco de México (Banxico) y el equipo de transición solicitaron al FMI que se ratificara el acuerdo."Dentro de su evaluación, el FMI destacó que la administración actual ha preservado la fortaleza de los fundamentos macroeconómicos en el País."Asimismo, subrayó el compromiso de la Administración entrante por mantener el marco macroeconómico sólido y respetar el marco institucional actual" dice un comunicado de la Secretaría de Hacienda.En su evaluación, el FMI destaca que en materia de finanzas públicas, el País ha seguido con el plan de consolidación fiscal anunciado desde 2014 (superávit primario), además el equipo el equipo de transición se comprometió a que los requerimientos financieros del sector público en 2019 sean equivalentes a 2.5 por ciento del PIB.Agregó que México tiene una posición externa sostenible, en especial porque la deuda externa continúa siendo baja.Además, señaló, existe un acceso ininterrumpido a los mercados financieros internacionales de capitales."México es de los países emergentes con mayores calificaciones crediticias. Además, el País continúa colocando exitosamente bonos soberanos en mercados internacionales", señaló.El organismo también calificó positivamente que el sector financiero en el País no tenga problemas de solvencia y que exista información estadística confiable sobre la evolución de la economía.

