Ciudad de México— Aeroméxico, Interjet, Volaris y VivaAerobus enfrentan pérdidas financieras por varios factores, entre ellos participar en rutas ya consolidadas, sin apostar por nuevos mercados, lo que ha derivado en competencia con una lucha de tarifas y promociones, según expertos.En los últimos años, estas aerolíneas, que acumularon una pérdida conjunta de mil 490 millones de pesos en el tercer trimestre de 2018, han participado en las rutas que ya están consolidadas, pero donde no existe una demanda suficiente para todas, señaló Fernando Gómez, especialista en aviación."El dilema es que todas quieren rutas rentables, pero con aviones a medio llenar no es negocio", aseveró.La situación ha generado que peleen pasajeros con tarifas competitivas y promociones que no se traducen en grandes ganancias.Esto evidencia que en los últimos años no han apostado por consolidar un nuevo mercado nacional de punto a punto, comentó Rogelio Rodríguez, abogado por la UNAM y experto en temas aeronáuticos.Mencionó que, desde los años 90 se terminó la apertura de rutas realmente nuevas que se tradujeran en mercados consolidados. Una de las últimas fue la de Ciudad de México-Cancún.Ambos expertos coincidieron en que a este factor se sumaron otros que afectaron a las empresas, entre ellos el aumento anual del 34.8 por ciento del precio de la turbosina.Aeroméxico dijo que, este año, la industria aérea enfrenta la sobreoferta de asientos en el mercado nacional (más aviones y con más capacidad en asientos), el encarecimiento del combustible y la depreciación del peso frente al dólar.Para hacerle frente a esto, hizo ajustes operativos, entre ellos una reducción de flota y recorte de personal.

