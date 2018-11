Anuncia GM cierre de plantas y recorte

Canadá— General Motors Co dijo que recortaría aproximadamente el 15 por ciento de sus empleados asalariados en América del Norte y eliminaría varios modelos de automóviles durante el próximo año, en un esfuerzo por adelantarse a una desaceleración cíclica esperada en el mercado de vehículos de Estados Unidos.Los recortes vienen acompañados del cierre de tres plantas de ensamblaje de GM en Norteamérica, dos en Estados Unidos y una en Canadá, así como el de otras dos no identificadas en otras regiones del mundo.GM señaló en un comunicado que también clausurará dos plantas de producción de motores en Estados Unidos.Los planes de GM de recortar a su plantilla de cuello blanco de 54 mil personas en América del Norte podrían resultar en la eliminación de más de 8 mil empleos.Los recortes de empleos planificados incluirán algunos trabajadores que recientemente aceptaron un retiro voluntario. Cerca de 18 mil trabajadores tenían hasta la semana pasada para decidir si abandonar la empresa.El fabricante de automóviles indicó que los cierres son parte de la aceleración de su "transformación para el futuro" y la "reorganización" de su plantilla global para "alinear su capacidad de fabricación".Más temprano se reportó que la planta que cerraría en Canadá está localizada en la localidad de Oshawa.La planta, ubicada a 62 kilómetros al este de Toronto, emplea a 300 trabajadores de base y a 2 mil 500 por horas y está enfocada en la producción de vehículos tradicionales.Ensambla actualmente los modelos Chevrolet Impala, Buick Regal, Cadillac XTS y Chevrolet Equinox. También finaliza los camiones Chevrolet Silverado y GMC Sierra.La ensambladora de Oshawa había estado a punto de cerrar en el 2016 luego de que GM anunciara que invertiría 400 millones de dólares para actualizar una línea de ensamblaje. El sindicato automotriz Unifor dijo en ese entonces que la inversión disipó el temor de que la planta cerraría en el 2019.GM ya había adelantado en su reporte de otoño su interés en enfocar su inversión en vehículos eléctricos y se espera que introduzca dos nuevos modelos en los próximos 18 meses.Concretamente, GM planea lanzar 20 nuevos vehículos eléctricos para el 2023, aunque no se sabe cuándo planea cubrir toda su flotilla con carros eléctricos.Tanto el Primer Ministro, Justin Trudeau, como el Gobernador de Ontario, Doug Ford, fueron informados anoche del cierre de la planta, antes del anuncio oficial de este lunes.Fuentes gubernamentales dijeron que examinarán el impacto del cierre de la planta y las medidas a tomar para ayudar a los trabajadores automotrices afectados.El sindicato Unifor, que agrupa a miles de trabajadores automotrices informó que la planta está programada para quedar inactiva antes de diciembre del 2019.Tan pronto comenzó a circular desde anoche la versión de que la planta cerraría después de 65 años de operaciones, los representantes de los sectores políticos, económicos y sociales comenzaron a reaccionar al respecto, considerando el impacto muy negativo para las familias canadienses y la economía.Flavio Volpe, presidente de la Asociación de Manufactureros de Autopartes Automotrices, dijo que la planta de GM en Oshawa, como otras plantas en Canadá han elevado sus costos de operación.La planta de GM en Detroit advirtió en junio al Presidente estadunidense, Donald Trump, que aumentar las tarifas de los metales y de las importaciones de China y Europa aumentaría el precio de los vehículos, bajaría las ventas y los empleos.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.