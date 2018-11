Dan mensaje tranquilizador a mercados

Acapulco— Carlos Urzúa, futuro Secretario de Hacienda, aseguró que la economía mexicana está sólida y que el equipo a su cargo ya comenzó las labores para generar confianza entre los inversionistas.En compañía de Arturo Herrera, próximo subsecretario de Hacienda, Urzúa mando un mensaje tranquilizador a los mercados, luego de las pérdidas registradas hoy en la Bolsa de Valores."El propósito de esta reunión es dar mensajes de certidumbre, de confianza a los inversionistas nacionales y extranjeros", anticipó.Según explicó, buena parte de la tensión reciente en los mercados ha sido generada por propuestas de iniciativas de ley que representarían importantes cambios en el sector financiero, entre las que destacan la regulación de las comisiones bancarias, cambios al sistema de Afores y el posible uso de las reservas internacionales para financiar proyectos de inversión.Este lunes, la Bolsa Mexicana de valores cerró con una pérdida de 4.17 por ciento, para ubicarse en niveles similares a los registrados en marzo de 2014.De acuerdo con el futuro titular de Hacienda, el equipo a su cargo ha propuesto un mecanismo para procesar de forma ordenada y analizar la iniciativas de ley que involucren al sector financiero."Promovimos el pasado viernes un encuentro entre senadores del País y miembros de la Asociación de Bancos de México para establecer con un ánimo muy constructivo un método para que los Poderes Legislativo y Ejecutivo, en conjunto con el sector financiero, estudien posibles reformas financieras", dijo Urzúa en su primera conferencia en las instalaciones de la Secretaría de Hacienda.Sobre los impactos recientes en los mercados, que han generado importantes pérdidas, el próximo Secretario aseguró que se trata de un comportamiento independiente de la solidez de la economía mexicana."La economía mexicana está bien, en términos financieros está bien. Debemos recordar que México es uno de los países emergentes importantes que no tiene problemas financieros en este momento."Si ustedes ven que las acciones suben y bajar, pues las acciones suben y bajan siempre; que las noticias van a ser un poquito traumáticas, sí, pero eso no tiene nada que ver con al solidez de una economía", refirió.Sobre las las comisiones bancarias, Urzúa señaló que se trata de una propuesta interesante que tendría efectos directos en los consumidores de servicios financieros, el cual está siendo tratado entre el sector financiado y los legisladores."Si fue un poquito inesperado esa noticia de esa iniciativa, que puede o no ser continuada el siguiente año, pero yo tengo la seguridad de que tanto los bancos como el Senado se pondrán de acuerdo para establecer medidas financieras que ayuden más a reducir el costo bancario pata los clientes", explicó.En torno a la propuesta legislativa de una administradora de fondos única para los trabajadores, en sustitución de las Afores, aseguró que no estar de acuerdo."Por supuesto que nosotros jamás respaldaríamos algo así. Como ustedes saben es una propuesta de un diputado de un cierto partido y es una iniciativa más como muchas otras, pero por supuesto que estamos totalmente en contra", afirmó.En ese mismo sentido, Urzúa descartó la viabilidad de cambiar la forma en que se manejan reservas internacionales.Agregó que en los primeros días de la nueva Administración, el equipo de Hacienda establecerá contacto estrecho con inversionistas y agencias calificadoras para dar a conocer detalles del paquete económico.Según explicó, una vez que se entregue y apruebe el paquete, buscarán directamente a los inversionistas para darles a conocer las metas fiscales, estimaciones y una presentación de la evolución de la economía mexicana.Además, dijo, se espera un cierre ordenado para el ejercicio fiscal 2018 y refrendó el compromiso de la nueva Administración con la meta de un superávit primario en 2019, el cual será cercano a uno por ciento, superior al 0.8 que se mencionó anteriormente.Finalmente, señaló que se ha realizado un buen trabajo con el equipo saliente, con los cuales hoy se realizó la última reunión de transición."Nos sentimos muy satisfechos en la manera como están entregando las cuentas el actual equipo de Hacienda", afirmó.

