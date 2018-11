Ciudad de México— Durante la Administración que está por concluir se proyectaron diversos planes para lograr una mayor conectividad de la población, pero 44.4 millones de personas aún no tienen acceso a internet.La Red Troncal, el segundo proyecto de mayor importancia en este sexenio después de la Red Compartida, se suspendió.Cuando inició el Gobierno de Enrique Peña Nieto se buscaba no sólo hacer operativos los 25 mil kilómetros existentes sino además ampliarlos a 82 mil kilómetros.Sin embargo, ya en las bases se descartó la ampliación y sólo se pusieron a concurso los 25 mil kilómetros originales. La licitación se realizaría el 10 de octubre de 2018 y finalmente se pospuso para 2019.Clara Luz Álvarez, especialista en telecomunicaciones, explicó que la Red Troncal es la columna vertebral para poder llevar conectividad a lo largo y ancho del país, pues se trata de una red a la que se conectan operadores comerciales para ofrecer servicios de banda ancha."Primero se redujeron los kilómetros y luego se suspendió. Éstas reducciones no es lo que se pensó cuando se reformó la Constitución en el tema de telecomunicaciones", aseveró la especialista.También cuestionó la Estrategia Digital Nacional que se implementó en el sexenio, pues aseguró que no cumplió su objetivo, ya que además inició el proyecto sin tener definidas métricas para conocer su avance."Tuvimos una Estrategia Digital Nacional que no sirvió como debiera, nos quedamos a medio camino. No se establecieron bien los objetivos y métricas para medir su avance", añadió.El Programa México Conectado contemplaba a inicios de sexenio llevar banda ancha gratuita a 250 mil sitios públicos como escuelas y hospitales, sin embargo, en el Sexto Informe de Gobierno se establece que se conectaron únicamente 101 mil 322 sitios.El Sistema Satelital Mexicano (MEXSAT) también se quedó a medias.Se tenía previsto que éste se conformara por tres satélites para actividades de seguridad nacional, protección civil y conectividad, pero actualmente sólo operan el Bicentenario y el Morelos 3. En 2015, el Satélite Centenario se desintegró momentos después de su lanzamiento y ya no pudo ser reemplazado en el actual sexenio.En trámites y servicios digitales, el avance fue a nivel federal, pero no se realizó un plan conjunto con gobiernos locales.Jesús Romo, analista de Telconomia, aseveró que la Administración de Peña Nieto atendió tarde el tema de homologar los trámites de operadores para el desarrollo de infraestructura a nivel municipal y estatal, lo que retrasó la penetración de servicios."El Gobierno empezó a entender este problema en una parte tardía del sexenio. Los operadores pueden contar historias de terror de la magnitud de lo que varía entre los días que toma tramitar un permiso en dos municipios de un mismo estado, entonces esa homologación ha sido una barrera estructural para que desde la oferta hubiera ese despliegue de redes", señaló el especialista en telecomunicaciones.